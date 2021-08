Dramat Toutaia Kefu i jego rodziny. Legenda w stanie krytycznym. "Znaleziono nóż, siekierę i maczetę"

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy poranek w Brisbane. Australijska stacja telewizyjna ABC poinformowała, że policja prowadziła śledztwo w sprawie włamania i usiłowania zabójstwa. Ofiarą napadu był Toutai Kefu oraz trzy osoby z jego rodziny.

Napastnicy włamali się do domu Kefu około godziny 3:15. Były rugbysta został zaatakowany, a napastnicy grozili, że dźgną go nożem, jeśli nie odda kluczyków do auta. Między mężczyznami doszło do szarpaniny, w której udział wzięli też członkowie rodziny Kefu.

Legenda reprezentacji Australii zaatakowana

Policja z Queensland znalazła w domu nóż, siekierę i maczetę i przekazała mediom, że mężczyzna po czterdziestce doznał "poważnych obrażeń". - Stan początkowy mężczyzny określono jako krytyczny, ale lekarze uważają, że przeżyje - powiedział australijskim mediom nadinspektor Tony Fleming.

W napaści ucierpiała też żona Kefu, która doznała "bardzo poważnych obrażeń" ręki. Syn byłego rugbysty miał zostać ugodzony w plecy i rękę, a obrażeń doznała też jego córka. - Wszystko wskazuje na to, że napastnicy byli zaskoczeni obecnością domowników i ich plan nie poszedł zgodnie z ich oczekiwaniami. Teraz bardzo ważne jest wsparcie dla rodziny, by po wyleczeniu ran, wrócili też do odpowiedniej kondycji psychicznej - powiedzial Fleming.

Policja aresztowała już 15-latka, który został zatrzymany przez sąsiada Kefu. Nastolatek został oskarżony o usiłowanie zabójstwa, napaść z ciężkim uszkodzeniem ciała, włamanie i bezprawne użycie pojazdu mechanicznego. Policja zatrzymała też jego rówieśnika, który został przewieziony do szpitala z ranami kłutymi. Policjanci wciąż szukają trzeciego napastnika.

Kefu był jednym z najważniejszych zawodników reprezentacji Australii w rugby w złotych dla niej latach 90. W 1999 roku drużyna z Kefu w składzie wygrała Puchar Świata. Obecnie były rugbysta pełni rolę trenera reprezentacji Tonga.