Legendarny Garri Kasparow zachwycony Dudą. "Niespotykany poziom"

- Gratulacje dla Dudy za wspaniały występ. Pokonanie Magnusa stawia go na poziomie niespotykanym w polskich szachach od czasów Najdorfa i Rubinsteina! Ale jeszcze jeden mecz do końca... - pisał po pófinale Pucharu Świata w Soczi były mistrz świata, Garri Kasparow. Do finału turnieju w Soczi Jan Krzysztof Duda awansował po wygranej z Magnusem Carlsenem 2,5:1,5. W partiach klasycznych były remisy, a we wtorek Polak wygrał w pierwszej rundzie dogrywek.

Jan Krzysztof Duda zdobywcą Pucharu Świata w szachach. Kasparow ponownie chwali

Jan Krzysztof Duda ostatecznie wygrał turniej pokonując w finale Rosjanina Siergieja Karjakina 1,5-0,5. To największy sukces Polaka w szachach. Garri Kasparow nie mógł się powstrzymać i opublikował kolejny wpis także po finale Pucharu Świata. - Gratulacje dla GM Dudy za przekonujące zwycięstwo. Pokonał mistrza świata i byłego pretendenta do tytułu mistrzowskiego! - napisał Rosjanin.

Jan Krzysztof Duda to pierwszy polski szachista, któremu udało się wygrać Puchar Świata w szachach bez porażki. Poza tym Duda weźmie udział w przyszłorocznym Turnieju Kandydatów, którego triumfator będzie pretendentem dla Carlsena lub Rosjanina Jana Nepomniaszczyja w walce o mistrzostwo świata. Ponadto Duda może liczyć na sporą nagrodę pieniężną – 110 tysięcy dolarów.

Duda wygrywa w wielkim stylu! Największy sukces w historii polskich szachów!