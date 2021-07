Zbigniew Boniek wywołał wielką burzę. "Człowieku usuń to dla dobra wnuka"

"Narodowy Model" - tak zatytułował nagranie Zbigniew Boniek, który nawiązał do Narodowego Modelu Gry opracowanego przez PZPN. Na nagraniu widać, jak instruowany przez legendę polskiej piłki wnuk gra w piłkę i strzela do małej bramki. - Idziemy, zrobimy gola. Pierwszy. Brawo. Drugi. Idziemy spokojnie. I gol, brawo! Teraz następna. No, nie słucha trenera- mówił na wideo Zbigniew Boniek.

Boniek prawdopodobnie nie przewidział tego, że nagranie prezentujące wnuka, który jest nagi, wywołała tak wielkie poruszenie. Internauci, niezależnie od tego, po której są stronie sporu politycznego czy społecznego słusznie chcieli, by prezes PZPN usunął nagranie.

"Proszę to usunąć"

"Rozumiem dumę z wnuka, ale dla jego dobra proszę to usunąć" - napisał na TT Samuel Pereira, szef portalu TVP Info. - Masakra, to się nie stało - dodawali inni. "Człowieku usuń to dla dobra swojego wnuka", "Co pan myślał, wrzucając taki film", "Zero przyzwoitości" - dodają inni. - Myśli Pan, że wrzucanie nagich zdjęć małych dzieci do sieci jest ok? - zauważył z kolei dziennikarz "Sportowych Faktów" Marek Wawrzynowski.

Zbigniew Boniek nie przychylił się jednak do sugestii internautów, a wideo dalej jest na Twitterze. Prezesa PZPN obserwuje ponad milion użytkowników, a wideo zostało obejrzane już kilkadziesiąt tysięcy razy i zebrało setki jednoznacznych odpowiedzi.