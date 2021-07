"Broad Peak zdobyte!" Polak wszedł na szczyt bez dodatkowego tlenu

"Broad Peak zdobyty! Może to być małym zaskoczeniem, ale to góra była w mojej głowie od pierwszej wizyty w Karakorum. Prawdą jest, że chciałem też zrobić efektowne zdjęcia K2, a Broad Peak daje taką możliwość. Ale od początku..." - pisał Pereira.

"15 lipca weszliśmy bezpośrednio do obozu drugiego. Następnego dnia czułem się bardzo silny i zmotywowany półrocznicą śmierci Sergiego Mingote. 17 lipca rano weszliśmy na górę w małym zespole, podążając za tragarzami wysokościowymi (HAPsami) na szczyt. Szybko okazało się, że musimy sobie poradzić z olbrzymimi ilościami śniegu. Po południu pokonaliśmy ogromną szczelinę, ale niestety wspinanie w puchu było niemożliwe, dlatego wróciliśmy do obozu trzeciego" - opowiadał dziennikarz i filmowiec, który zimą towarzyszył Magdalenie Gorzkowskiej w wyprawie na K2.

"Po ponad 10 godzinach ciężkiej pracy w życiu nie powiedziałbym, że następnej nocy będę w stanie wspinać się jeszcze raz, ale to właśnie nastąpiło. Obudziliśmy się w środku nocy, użyliśmy lin poręczowych do pewnego momentu, ale potem trzeba było się wspinać w stylu alpejskim z Hugo (Boliwia) i Nielsem (Belgia). Całą trójką dotarliśmy na szczyt o 15:15. Bez tleniu i po dwóch dniach niesamowicie ciężkiej pracy. Jesteśmy pierwszymi, którym to się udało w tym sezonie" - podsumował Oswald Rodrigo Pereira.

Równolegle, w trakcie wyprawy na Broad Peak chwilę grozy przeżyła Monika Witkowska. Polka była blisko upadku z wysokości. "Mogło się to skończyć bardzo źle" - czytamy w opublikowanej na Facebooku relacji.