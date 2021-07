Wstrząsające szczegóły skandalu w USA. FBI o wszystkim wiedziało. "Okazałeś się potworem"

Larry Nassar to amerykański lekarz, który miał przez lata molestować amerykańskie gimnastyczki. - Byłeś jedyną osobą, której ufałam. Okazałeś się strasznym potworem - mówiła trzy lata temu na rozprawie ze łzami w oczach Mattie Larson, srebrna medalistka MŚ w gimnastyce z 2010 roku.

FBI nie reagowało na zarzuty dla Nassara z najwyższą powagą i pośpiechem

Teraz Michael Horowitz, inspektor generalny Departamentu Sprawiedliwości w 119-stronicowym raporcie napisał, że biuro FBI w Indianapolis w 2015 roku nie reagowało na zarzuty dla Nassara z najwyższą powagą i pośpiechem, które było w tamtym momencie konieczne - podaje BBC.

Z raportu wynika, że w śledztwie popełniono wiele błędów. Czekano aż pięć tygodni z przeprowadzeniem rozmowy telefonicznej z jedną z ofiar, a innych poszkodowanych kobiet w ogóle nie udało się przesłuchać. Raport stwierdza, że ponad 70 młodych sportsmenek zostało wykorzystanych seksualnie przez Nassara od lipca 2015 r., kiedy związek gimnastyczny USA po raz pierwszy zgłosił zarzuty przeciwko Nassarowi do biura terenowego FBI w Indianapolis, do sierpnia 2016 r., kiedy Departament Policji Uniwersytetu Stanowego Michigan otrzymał osobną skargę. John Manly, prawnik wielu ofiar, powiedział nawet, że wśród pokrzywdzonych może być około 120 osób.

Horowitz dodał również, że dwóch urzędników FBI - m.in. W. Jay Abbott, agent specjalny, który obecnie jest na emeryturze, kłamało podczas zeznań, by ukryć swoje błędy. - To nie powinno było się wydarzyć. Działania i zaniechania niektórych pracowników FBI, opisanych w raporcie, są niewybaczalne i dyskredytują tę organizację - przyznał Departament Sprawiedliwości.

Ofiary Nassara również ostro krytykowały FBI za złe prowadzenie śledztwa.

- Dziesiątki maltretowanych dziewczynek po tym, jak FBI wiedziało, kim jest Larry i co dokładnie robi, mogło i powinno było zostać uratowane - napisała na Twitterze Rachael Denhollander, która była pierwszą kobietą, która publicznie oskarżyła Larry'ego Nassara o napaść seksualną.

Nassar został skazany w 2017 roku przez sąd federalny na 60 lat więzienia za posiadanie materiałów zawierających seksualne wykorzystywanie dzieci. W następnym roku został również skazany odpowiednio na 175 lat i do 125 lat w dwóch oddzielnych sądach w Michigan za molestowanie młodych gimnastyków pod jego opieką, w tym złote medale olimpijskie Aly Raisman i McKayla Maroney. W sumie skazany został na ponad 300 lat więzienia.

Dochodzenie inspektora generalnego rozpoczęło się w 2018 r. z powodu obaw, że FBI opóźniło wszczęcie śledztwa w sprawie wykorzystywania seksualnego przeciwko Nassarowi, pomimo otrzymania przeciwko niemu kilku skarg.

250 poszkodowanych kobiet

Przeciwko Nassarowi rok temu zeznawała Simone Biles, najbardziej utytułowana gimnastyczka z USA, wielka nadzieja kraju na złoto podczas tegorocznych igrzysk w Tokio. Biles w styczniu 2018 roku pierwszy raz poinformowała, że była wykorzystywana przez Nassara podczas obozów treningowych kadry USA.

Pierwszą zawodniczką, która przełamała wstyd, aby ujawnić sprawę światu była Aly Riasman. - Byłam niewinna. Nie wiedziałam, co mam robić. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, co to oznacza. Ufałam mu. Tym bardziej że mówili nam, że to najlepszy doktor. Że jesteśmy szczęściarami, że możemy z nim współpracować - przyznała w wywiadzie dla CBS News trzy lata temu.

Nassara oskarżyło ponad 250 kobiet. W 2016 roku gazeta "Indianapolis Star" jako pierwsza poinformowała o jego haniebnej działalności. Rok temu platforma Netflix wyprodukowała nawet film dokumentalny o przestępczej działalności Nassara - "Sportowiec A".