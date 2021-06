Będą lecieć wióry! Lada moment mistrzostwa Polski

Wysoki poziom Mistrzostw jest gwarantowany. Faworytem jest Michał Dubicki – zdobywca nie tylko tytułu Mistrza Polski, ale i Mistrza Europy 2020. To do niego należą też rekordy Polski w 3 spośród 6-ciu konkurencji. Ale łatwo nie będzie. Na możliwość rewanżu czeka zdetronizowany dziesięciokrotny Mistrz Polski Arkadiusz Drozdek. Świetny poziom reprezentują także członkowie naszej srebrnej drużyny z Mistrzostw Świata w Lillehammer: Jacek Groenwald i Krystian Kaczmarek. Czarnym koniem mistrzostw może okazać się też pochodzący z Pomorza Marcin Darga czy jeden z braci aktualnego mistrza – Kamil lub Marcin Dubicki. Zobaczymy też, jak zaprezentuje się ubiegłoroczny rekordzista świata, Marcin Juskowski, który podczas Mistrzostw Polski 2020 ustanowił rekord świata w konkurencji Stock Saw. Poziom, na który wspięli się zawodnicy, jest tak wysoki i rywalizacja jest tak zacięta, że zdarzyć może się wszystko. Decyduje siła, wygrywa precyzja.

XVIII Mistrzostwa Polski transmitowane będą na żywo w sobotę 10 lipca 2021 r. na FB/STIHL. Polska oraz na Youtube/STIHL Polska od godziny 17.00. Dostęp do transmisji jest otwarty dla wszystkich. Zawody rozgrywane są systemem pucharowym w 3 rundach. Zawodnicy rywalizować będą w 6-ciu konkurencjach TIMBERSPORTS, a o przejściu do następnej rundy decyduje osiągnięty przez każdego z nich czas. Sześciu najlepszych atletów wchodzi do finału, w którym rozgrywana jest już tylko jedna konkurencja - Hot Saw, czyli odcięcie plastrów kłody monstrualnych rozmiarów pilarką, której dopuszczalna regulaminem moc może osiągnąć 80 KM. Tu nie można już popełnić żadnego błędu, ponieważ wyniki poszczególnych finalistów będą się różniły zaledwie ułamkami sekundy.

Mistrz Polski, jeżeli osiągnie wystarczająco dobry wynik, będzie reprezentował nasz kraj w październikowych Mistrzostwach Świata STIHL TIMBERSPORTS w Monachium!

Jest jedna szczególna cecha wyróżniająca polską drużynę STIHL TIMBERSPORTS i nie jest nią nawet ich niedawny udany występ w programie TVN „Mam Talent". Każdy z zawodników jest strażakiem ochotnikiem, gotowym poświęcić swój czas i zdrowie ratując mienie i broniąc życia innych ludzi. Wyróżnia ich coraz mniej powszechna cecha charakteru, która przekłada się na ciekawą osobowość i umiejętność pracy w zespole. Dlatego to polskie „cięcie i rąbanie" jest bliższe sercu.

STIHL TIMBERSPORTS - podstawowe informacje

STIHL TIMBERSPORTS to międzynarodowa, sformatowana i wyjątkowo widowiskowa seria zawodów sportów ekstremalnych. Jej korzenie sięgają wyrębu dziewiczych lasów Australii i Nowej Zelandii, a współcześnie zyskała także dużą popularność w Kanadzie i USA. Obecnie najlepsi atleci - drwale świata rywalizują w krajowych i międzynarodowych zawodach obejmujących trzy konkurencje rozgrywane przy pomocy siekiery i trzy konkurencje realizowane za pomocą pilarki. Porównywalność wyników osiąganych w poszczególnych zawodach zapewniają przygotowane zgodnie z precyzyjnymi standardami kłody topolowego drewna oraz zunifikowany system mocowania drewna podczas zawodów. Klasyczne konkurencje z użyciem siekiery to: Springboard, Underhand Chop i Standing Block Chop. Single Buck (jednoosobowa piła o długości ponad 2 m), Stock Saw (standardowa piła łańcuchowa) i Hot Saw (tuningowana, spersonalizowana piła łańcuchowa o mocy do 80 KM) to dyscypliny cięcia.