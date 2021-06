Pierwszy gej w NFL, który zdecydował się na coming out. "Jesteśmy z ciebie dumni"

- Chciałem tylko zająć chwilę, aby powiedzieć, że jestem gejem - powiedział w swoim oświadczeniu Nassib. - Zamierzałem to zrobić już od jakiegoś czasu, ale w końcu czuję ulgę, że w końcu to z siebie wydusiłem. Mam wspaniałe życie, najlepszą pod słońcem rodzinę, przyjaciół i pracę, o jakiej marzy każdy facet. Mam nadzieję, że wiecie, jestem dość skrytym człowiekiem, i nie robię tego, by zwrócić na siebie uwagę. Uważam jednak, że ważne jest reprezentowanie innych i dawanie im świadectwa. Mam nadzieję, że pewnego dnia, nagrania takie jak to i cały proces coming out nie będą potrzebne, ale to tej chwili będę robił wszystko, co mogę, aby kształtować kulturę akceptacji i współczucia.

REKLAMA

Zobacz wideo

Równocześnie ze swoim oświadczeniem Nassib zadeklarował wpłatę 100 tysięcy dolarów na konto organizacji "The Trevor Projcet", która skupia się na kryzysowych interwencjach i zapobieganiu samobójstwom osób LGBTQ+ poniżej 25 lat.

Finisz grupy B miał ogromne konsekwencje dla meczu Polaków ze Szwecją!

Słowa Nassiba, który w NFL gra od pięciu lat, a rok temu podpisał z Raiders trzyletni kontrakt na 25 mln dolarów, wzbudziły w amerykańskim sporcie mnóstwo komentarzy i słów wsparcia. Największe amerykańskie media publikują pełne oświadczenie zawodnika.

Opublikowała je również drużyna Las Vegas Raiders na swoim oficjalnym koncie Twitterowym z króciutkim komentarzem: "jesteśmy z ciebie dumni, Carl".





Również władze NFL wystosowały oświadczenie ze słowami wsparcia. Komisarz - czyli główny szef organizacji - Roger Goodell napisał, że liga "jest dumna z Carla z powodu jego odważnego podzielenia się prawdą".

Polska straciła szanse na awans do fazy pucharowej Euro 2020 z 3. miejsca

"Reprezentacja innych ma znaczenie - dodał Goodell. - Podzielamy jego nadzieję, że oświadczenia takie jak jego pewnego dnia nie będą warte wspomnienia w mediach, gdy pomaszerujemy w kierunku pełnej równości dla społeczności LGBTQ+. Życzymy Carlowi wszystkiego najlepszego w nadchodzącym sezonie".

Również DeMaurice Smith, główny dyrektor Związku Zawodników NFL, wyraził słowa wsparcia dla Nassiba: "Wsparice naszego związku dla Carla i jego pracy na rzecz fundacji Trevor Projcet jest dowodem, że on - jako nasz członek - czyni swoja społeczność i ten świat lepszym miejscem nie tylko dla siebie, ale także dla innych.

Nassib jest pierwszym w NFL gejem, który dokonał coming out. Wcześniej w 2014 r. w siódmej rundzie draftu został wybrany przez St. Louis Rams Michael Sam, który w początkach tamtego roku też dokonał coming out. Zawodnik nie zachwycił jednak w meczach przedsezonowych, które były testem do drużyny i nie podpisał kontraktu.

Świat zachwyca się węgierskimi kibicami. Ale prawda o "Brygadzie Karpackiej" jest brutalna

Choć Nassib na pewno nie jest pierwszoplanową postacią ligi futbolu amerykańskiego to jego coming out jest dużym medialnym wydarzeniem w USA. NFL to najpopularniejsze rozgrywki w USA i najbogatsza liga świata. W tym roku podpisała gigantyczną umowę na transmisje telewizyjne wartą 113 miliardów dolarów. W ubiegłym roku w TOP 100 najchętniej oglądanych programów w USA 69 pozycji zajmowały mecze NFL. Super Bowl - finał NFL, który rok w rok ma w USA największą oglądalnosć - obejrzało 92 mln widzów w telewizji i 5,7 mln w internecie.