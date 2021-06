Wielki powrót Denisa Urubki. Zostanie... gwiazdą telewizji

Denis Urubko na początku ubiegłego roku zorganizował wyprawę na Broad Peak. Himalaista nie zdołał jednak zdobyć szczytu, zjechał nawet sto metrów z lawiną. Potem zdecydował się zakończyć karierę. Kilka miesięcy później podczas Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady poinformował, że bierze pod uwagę zimową wyprawę na K2 wspólnie z Polakami.

Urubko w Tańcu z Gwiazdami

Nie wiadomo, czy się na to zdecyduje. Wiadomo za to, że Urubko weźmie udział w 12. edycji programu rozrywkowego "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

- Tego jeszcze nie było. I tego nie spodziewał się nikt! Na parkiecie 12. edycji Tańca z Gwiazdami witamy himalaistę Denisa Urubko, który na swoim koncie ma zdobycie m.in. Broad Peak oraz Korony Himalajów. Z wykształcenia jest aktorem, jednak swoje życie poświęcił górom Trzymamy mocno kciuki za Denisa w poniedziałkowych zmaganiach w „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - czytamy na oficjalnej stronie "Tańca z Gwiazdami na Instagramie.

W programie oprócz Urubko wystąpi również Oliwia Bieniuk, córka byłego piłkarza Jarosława i zmarłej aktorki Anny Przybylskiej.

Kim jest Denis Urubko

To jeden z najlepszych himalaistów świata. Urodził się na Kaukazie, a wychowywał na Sachalinie. Jako pierwszy człowiek wszedł w zimie na Makalu i Gaszerbrum II. Zdobył wszystkie ośmiotysięczniki bez tlenu. Na czterech z nich wytyczył nowe drogi: na Broad Peaku w 2005 roku, Manaslu - 2006, Czo Oju - 2009 i Lhotse w 2010.

Za drogę, którą zrobił na południowo-wschodniej ścianie Czo Oju z Borysem Dedeszką, został nagrodzony Złotym Czekanem, najbardziej prestiżowym wyróżnieniem dla alpinistów.