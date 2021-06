Rząd ogłosił nowe limity! Dobre wiadomości dla klubów fitness, kibiców i zaszczepionych

Wzrost liczby szczepień i spadek zachorowań na koronawirusa zaowocował tym, że rząd postanowił poluzować obostrzenia. Na czwartkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawicki i minister zdrowia Andrzej Niedzielski przedstawili plan dalszego luzowania obostrzeń, na czym skorzystają m.in. kibice i właściciele siłowni czy klubów fitness.

Jak poinformowano w czwartek, od 26 czerwca trybuny obiektów sportowych będą mogły być zapełnione w 50 proc. maksymalnej dostępności. Z kolei w klubach fitness i siłowniach został zmieniony limit osób - od 26 czerwca będzie wynosił jedną osobę na 10 mkw. Co ważne, w limity nie będą wliczane osoby w pełni zaszczepione. Co ważne, te limity mają obowiązywać do końca wakacji.

To dość znaczna zmiana, jeśli chodzi o limity osób na obiektach sportowych. Dotychczas na trybuny obiektów sportowych mogło wejść maksymalnie 25 proc. osób. Z kolei w siłowniach i klubach fitness obowiązywał limit jednej osoby na 15 mkw. Jak jednak podkreślone, harmonogram może zostać zmieniony w oparciu o aktualne dane epidemiczne i statystyki szczepień.