Życiowy sukces Adriana Meronka! Polak zagra w prestiżowym turnieju

- Kwalifikacja do igrzysk jest właściwie pewna, teraz jest realna szansa na US Open. Moim zdaniem zagram tam na 99 procent. Nie jest to jeszcze oficjalnie, natomiast w Porsche European Open będzie najniższa pula nagród punktowych spośród trzech liczących się eventów. Musiałby zatem stać się cud, żebym się nie dostał - mówi kilka dni temu Adrian Meronk w rozmowie z pzgolf.pl.

Adrian Meronk o szansie występu w US Open. "Fajny bonus"

To było jeszcze przed startem Porsche European Open, a więc turnieju, który od soboty do poniedziałku rozgrywany był w Hamburgu. Czyli w mieście dla Meronka szczególnym, bo tam się urodził i mieszkał do drugiego roku życia, kiedy wraz z rodzicami przeniósł się najpierw do Poznania, a później do Wrocławia. - Na początku roku to kwalifikacja olimpijska była moim głównym celem, ale gdy jest już praktycznie zaklepana, to teraz pojawia się szansa startu w US Open. To jest fajny bonus, na którym koncentruję się teraz w stu procentach - mówił Meronk na początku czerwca.

Już wtedy był prawie pewny występu w US Open, bo nie licząc graczy z czołówki, prawo do gry w turnieju uzyskiwało dziesięciu najlepszych golfistów po trzech imprezach: Betfred British Masters, gdzie Meronk był trzeci, Made in Himmerland, gdzie był 31. i Porsche European Open, gdzie Meronk wypadł przeciętnie, bo w poniedziałek po trzech dniach rywalizacji skończył na 45. miejscu. Zarobił tylko 6 tys. euro, ale utrzymał się w najlepszej dziesiątce po trzech turniejach. Spadł z czwartego na siódme miejsce, które zagwarantowało mu kwalifikacje do wielkoszlemowego US Open (17-20 czerwca w San Diego).

Adrian Meronk odnosi kolejny największy sukces w karierze

To dla 28-latka największy sukces w karierze. I kolejny duży sukces w ostatnich miesiącach. Pod koniec grudnia Paweł Wilkowicz i Kacper Sosnowski przybliżali na Sport.pl sylwetkę Meronka, czyli pierwszego Polaka, który prowadził w turnieju prestiżowego European Tour, pierwszego, który skończył taki turniej na podium, pierwszego w czołowej dwusetce rankingu i pierwszego, który może pojechać na igrzyska (więcej tutaj).

Wielki Szlem w golfie to cztery prestiżowe turnieje w roku kalendarzowym. Kwietniowy Masters w Auguście, czerwcowy US Open (co roku na innym polu w USA), lipcowy The Open Championship, znany także pod nazwą British Open, bo jako jedyny rozgrywany poza USA (w Wielkiej Brytanii: na jednym z pól w Szkocji, Anglii lub Irlandii Północnej) i najmniej prestiżowy PGA Championship, który w maju tego roku odbył się w Kiawah Island w Karolinie Południowej.