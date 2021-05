Istne oblężenie na Mount Everest. "Czekali ponad tydzień"

"Zdjęcie dnia: ze wspinaczami stojącymi w korku i prowadzącym na szczyt góry Everest i Lhotse wykonane 30 maja 2021 r. przez Mingmę Dorchi Sherpa" - wpis o takiej treści ukazał się na twitterowym koncie portalu 4sport.ua.

Wspinacze ruszyli szturmem na Mount Everest. Stoją w gigantycznej kolejce

Mount Everest jest miejscem, które obecnie przeżywa istne oblężenie przez zapalonych alpinistów. Każdy z nich pragnie wejść na najwyższy szczyt Ziemi położony na wysokości 8 849 m n.p.m. na granicy Nepalu i Chińskiej Republiki Ludowej. "W krótkim oknie pogodowym, które otworzyło się w ostatnich dniach maja, ogromna liczba wspinaczy wyruszyła na szczyty Everest i Lhotse. Czekali na ten atak od ponad tygodnia" - czytamy na portalu 4sport.ua.

Zdjęcie zamieszczone przez Mingma Dorchi Sherpę robi furorę w sieci. To właśnie do Nepalczyka należy rekord świata w wspinaniu na czas po Everest-Lhotse. Każdej wiosny na Everest przyjeżdżają setki wspinaczy, a ich wejście trwa bardzo krótko. Wspinają się, gdy jest dobre okno pogodowe. Ogromne kolejki, które tworzą się pod szczytem i tak obecnie są mniejsze niż rok temu, dzięki małym oknom pogodowym, które są od siebie oddzielone kilkoma dniami.

Cztery fale wspinaczy wchodziły już w maju na Mount Everest

W maju na szczyt wchodziły już cztery fale wspinaczy. Pierwsza i druga grupa składała się z około 180 osób w dniach 11-13 maja. Później od 22-24 maja następna trzecia fala, a w ostatnich dniach miesiąca kolejna. Wspinaczkę nieco utrudniała duża ilość śniegu - przekazał ukraiński portal.

W tym okresie na szczyt wspięli się m.in. ukraińscy himalaiści: Walentin Sipawin (wspiął się na dwa ośmiotysięczniki Everest i Lhotse), alpinistka z Dniepru - Irina Karagan (zdobyła Everest) czy też mieszkaniec Lwowa - Igor Jaskiewicz (wspiął się na Everest).

Wspinaczom niestraszna jest pandemia koronawirusa, która dotarła do Nepalu. Niedawno azjatycki kraj poinformował o co najmniej ośmiu tysiącach infekcjach i 177 zgonów. Licząc od początku pandemii w Nepalu, gdzie mieszka około 30 milionów ludzi, doliczono się już blisko pół miliona zakażonych. Zmarło ponad sześć tysięcy. Co ciekawe, już w dwa tygodnie temu Chiny odwołały wspinaczkę po swojej stronie góry właśnie z powodu obaw, że wirus może się rozprzestrzenić ze strony nepalskiej.