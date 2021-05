Innowacyjny projekt Legii Warszawa. Pierwsi w Polsce

Esport to odmiana gier video bazująca na rywalizacji zespołowej oraz edukacji w celu osiągania założonych celów. To mądra odmiana gamingu, która łączy w sobie szereg umiejętności poznawczych i społecznych w usportowionym środowisku.

Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez esport rozwija szereg cech psychologicznych i umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, współpraca, czy kreatywność. Zmagania esportowe uczą analizy, rozwiązywania problemów i osiągania celów. Rozwijają zdolność do współpracy i poczucie drużynowości. Esport pozwala dzieciom na oswojenie z sytuacjami stresowymi i zwiększa pewność siebie.

Legia Esport Schools to innowacyjny projekt sportowy i edukacyjny

Rosnące zainteresowanie gamingiem i esportem to globalny trend. Od lat mówi się głośno, że esport to przyszłość świata sportu. Dlatego Legia Warszawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom najmłodszej i największej grupie graczy. Legia Esport Schools to pierwszy taki projekt w Polsce. - mówi Marcin Harasimowicz z Legia Soccer Schools.

Program szkolenia w Legia Esport Schools jest dostosowany do wieku i umiejętności graczy. Pierwszy poziom "Wstęp do esportu", skierowany do dzieci od 6 do 10 lat zaczynających lub chcących zacząć swoją przygodę z esportem i ze światem cyfrowym. Program skupia się na umiejętnościach współpracy, komunikacji i analizy, przy okazji ucząc obsługi komputera. W tym kursie dzieci przechodzą przez interdyscyplinarną ścieżkę, poznając benefity płynące z wielu gier, w tym znanego wszystkim Minecrafta.

Drugi poziom "Esportowi odkrywcy", dedykowany dla dzieci w przedziale wiekowym 10-13 lat z pewnym doświadczeniem komputerowym i esportowym bez ukierunkowania na jedną grę. W czasie kursu młodzież pozna bardziej zaawansowane mechanizmy rozgrywek i rozpocznie swoją specjalizację.

Trzeci poziom "Esportowe talenty", skierowany jest do młodzieży od 11 do 16 roku życia już ukierunkowanej na rozwój w kolejnej grze, gdzie pod okiem doświadczonych trenerów będą mogli doskonalić swoje umiejętności.

Za szkolenie na każdym poziomie odpowiedzialni są doświadczeni pedagodzy, uznani trenerzy, a także profesjonalni zawodnicy. Zajęcia odbywać będą się w większości na komputerach, a za bazę do kształcenia posłuży kilkanaście różnych tytułów esportowych.

Esport wpływa na wszechstronny rozwój młodego człowieka, buduje w nim umiejętności współzawodnictwa, pracy zespołowej oraz przywództwa. To właśnie na tych aspektach chcemy się skupić w Legia Esport Schools. - dodaje współtwórca L.E.S. Jarosław Śmietana z ESPOT Gaming Concept - głównego partnera nowej sekcji szkoleniowej.

Harmonogram działania

Start zajęć Legia Esport Schools już 9 czerwca. Legia poprowadzi wtedy zajęcia mające ocenić predyspozycje do esportu i aktualny stan umiejętności dziecka. Posłuży to odpowiedniemu przygotowaniu go do regularnego kształcenia, który Legia będzie prowadzić w regularnym cyklu od września. Bardzo ważnym aspektem jest łączenie zajęć esportowych z zajęciami sportowymi, co ma pielęgnować zdrowe wzorce.

W ramach pierwszego miesiąca dziecko otrzyma możliwość wzięcia udziału łącznie w pięciu zajęciach:

3 zajęcia esportowe na stadionie Legii przy ul. Łazienkowskiej 3

1 turniejowe zajęcia esportowe w ESPOT Gaming Concept w Elektrowni Powiśle

1 grupowe zajęcia Sport w Esporcie na stadionie Legii przy ul. Łazienkowskiej 3

Zajęcia w Legia Esport Schools można swobodnie łączyć z treningiem w innych, tradycyjnych dyscyplinach sportu. Legia Warszawa prowadzi szereg szkółek sportowych w ramach wielu dyscyplin (więcej: www.LegiaSchools.pl). Każdy z młodych zawodników czy zawodniczek ma szansę wejść na profesjonalny poziom, a najlepsi debiutują w dorosłych sekcjach. Taka sama ścieżka kariery czeka na młodych podopiecznych Legia Esport Schools.

Warto stawiać na esport i powierzyć rozwój swojego dziecka profesjonalnym trenerom z Legia Esport Schools!