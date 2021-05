Takich ryb miało w Polsce nie być. Wtem pojawił się gigant z uroczyska

Zobacz wideo Rażenie prądem inwazyjnego gatunku karpia w Kentucky

Jeszcze do połowy XX wieku gigantyczne jesiotry pływały w Wiśle, Odrze oraz w dużych dopływach tych rzek. Największe sztuki osiągały długość ponad 300 cm i masę przekraczającą 150 kg. Ale te czasy minęły, ostatnie okazy jesiotra zostały wyłowione z Wisły w połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Później były próby odbudowy populacji tych pięknych i walecznych ryb. Niestety, nieudane. Wielkich jesiotrów jak nie było tak nie ma w polskich rzekach, a właściwie jedyną szansę na złowienie tego gatunku w Polsce dają łowiska komercyjne.

REKLAMA

Sum gigant w centrum Krakowa. Nagle zaczął obracać łódkę. "Smok Wawelski"

Gigant z Uroczyska wyłonił się z toni

Jednym z nich jest "Uroczysko Karpiowe" w Ligocie (niedaleko Czechowic-Dziedzic i Bielska-Białej). To jedno z największych łowisk komercyjnych w Polsce, o dużej populacji dorodnych ryb karpiowatych. Powierzchnia lustra wody to ok. 52 ha, a głębokość dochodzi do 3 m. Głównie łowione są tam karpie (największe sztuki przekraczają 20 kilogramów) oraz amury. Są też jesiotry, kilkanaście sztuk, więc ich złowienie jest sporym wyzwaniem dla wędkarzy.

Ale nie niemożliwym, co udowodnił jeden z wędkarzy, który podczas swojej majowej zasiadki na "Uroczysku Karpiowym" złowił gigantycznego jesiotra o wadze 56 kilogramów. - "W końcu się wyłonił z toni!" - czytamy na profilu łowiska na Facebooku.

Jesiotr został złowiony 19 maja na stanowisku nr 10. Po wyholowaniu, odpięciu haczyka, został umieszczony na specjalnej macie, która chroni rybę przed utratą śluzu i amortyzuje każdy jej ruch. Po krótkiej sesji jesiotr w dobrej kondycji wrócił do wody.

Były reprezentant Polski poskromił prawdziwą bestię! Sum gigant

Właściciele łowiska szacują, że złowiony jesiotr jest jednym z największych w Polsce, choć dodają, że niewykluczone, że w wodach "Uroczyska Karpiowego" pływa też jesiotr o wadze przekraczającej 60 kilogramów.