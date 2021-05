Wakacyjny luz może być stylowy

Surfer look, czyli swobodne loki rozjaśnione przez słońce i słoną wodę, to wakacyjna fryzura, o której wiele osób marzy, ale niewiele ma możliwości ją osiągnąć, nawet z OneBlade Face+Body. Na szczęście gładkie ciało, które też jest surferskim standardem, możesz sobie z tym urzędzeniem zorganizować szybko i wygodnie: na mokro, na sucho, w domu lub na wakacjach. W urlopowym bagażu zajmie niewiele miejsca, a pozwoli Ci zadbać o siebie nawet w warunkach kempingowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Arkadiusz Milik fanem golfa? Trafił!

Media: Boniek może trafić do Serie A! Jest już po pierwszych rozmowach

Jeśli lubisz kompleksowe rozwiązania

Na urlopie nie musisz golić się na gładko i znosić przykrych konsekwencji w postaci zacięć czy podrażnienień. Możesz mieć stylowy kilkudniowy zarost lub przyciętą brodę z zaznaczonym jak od barbera konturem. OneBlade Face+Body to rewolucyjne urządzenie, za pomocą którego możesz przycinać, nadawać kształt i golić włosy o każdej długości, na twarzy i na ciele.

OneBlade posiada nasadki, dzięki którym osiągniesz efekt takiego zarostu, jaki lubisz najbardziej lub przytniesz dłuższą brodę. Dwustronne ostrze o niewielkich rozmiarach umożliwia również stworzenie idealnych krawędzi i perfekcyjnych linii. Golenie jest szybkie, łatwe i komfortowe, nawet na wrażliwych obszarach, co pozwala uzyskać idealny styl w kilka sekund. OneBlade nie goli tak krótko, jak tradycyjne ostrza, aby nie podrażniać skóry, ale ogólny efekt to wciąż gładka skóra! Co więcej, w porównaniu do maszynek jednorazowych, nie zapycha się, nie podrażnia i jednym ruchem ścina nawet kilkudniowy zarost.

Idealny zarost w każdych warunkach

Model QP6620/20 posiada w zestawie ostrze do twarzy, ostrze do ciała, nasadkę do twarzy z 14 długościami (0,4–10 mm), nasadkę grzebieniową do ciała oraz nakładaną nasadkę ochronną. Jeśli chcesz przyciąć włosy na ciele, załóż nasadkę grzebieniową do ciała, która przycina na długość 3 mm. Dzięki niej łatwo przytniesz włosy w dowolnym kierunku. Aby ogolić miejsca wrażliwe jak pachy czy okolice intymne, załóż nasadkę ochronną, która dodatkowo zabezpiecza przed podrażnieniami. Od teraz wystarczy Ci jedno urządzenie do całego ciała! Korzystanie z OneBlade jest bardzo wygodne. Pracuje na sucho – bez pianki czy żelu oraz na mokro. Urządzenie jest wodoodporne, więc do golenia można nałożyć piankę lub używać go pod prysznicem. OneBlade to najlepszy wybór na urlopowe wyjazdy i lato w mieście, przecież zawsze chcesz wyglądać świetnie.

Trwa śledztwo ws. mistrzów Polski. Jest nagranie. Leśnodorski: Wyluzuj, ja zapłacę

Rekomendowane ceny OneBlade Face+Body wynoszą QP6620/20 - 469,00 pln i QP2620/20 - 219,00 pln.