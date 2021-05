Wyrusz w niezwykłą podróż Szlakiem Wisły. Premiera nowej książki Waligóry i Szczepańskiego

Po pierwszym w historii przejściu mongolskiej części pustyni Gobi Mateusz Waligóra planował przemierzyć Australię z północy na południe. Plany pokrzyżowała mu pandemia. Wybrał więc przygodę, która jest w zasięgu każdego z nas, nie spodziewając się, dokąd go zaprowadzi.

REKLAMA

Jesienią 2020 r. ruszył na nieistniejący Szlak Wisły. W ciągu 46 dni przeszedł wzdłuż brzegów największej polskiej rzeki prawie 1200 km. Podróż zaczął u jej źródeł na Baraniej Górze, a skończył przy ujściu w Morzu Bałtyckim. Po drodze przyglądał się Wiśle i pytał napotkanych ludzi o jej kondycję, przeszłość i przyszłość. Podróż Waligóry relacjonował Dominik Szczepański, dziennikarz i autor bestsellerów – “Na oceanie nie ma ciszy”, „Spod zamarzniętych powiek” i „Czapkinsa. Historii Tomka Mackiewicza”. Obaj rozmawiali z naukowcami, ekologami, aktywistami, historykami i samorządowcami. O Wisłę pytali też szkutników, kapitanów statków, poszukiwaczy skarbów i wiejskich filozofów.

Wszystko po to, by zrozumieć, dlaczego w największej polskiej rzece płynie na co dzień coraz mniej wody i spróbować odpowiedzieć na pytanie: jaka jest jej przyszłość? Czy może być tak, że kiedyś Wisła wyschnie? Co wtedy stanie się z nami i z setkami gatunków zwierząt, dla których jej dolina jest domem?

„Szlak Wisły. 1200 km pieszej przygody” to również zapis samotnej wędrówki Waligóry. Podróżnik przywołuje wspomnienia z poprzednich wypraw – do Australii, Ameryki Południowej czy Mongolii - zastanawiając się, czy bliższe podróże mogą w pandemicznym świecie zastąpić te odległe. I czy piesze podróżowanie – najbliższe człowiekowi – może uzdrowić psychikę i przywrócić marzenia.

W zapomnianych wsiach i miasteczkach autorzy spotykają niezwykłe osoby, które stają się bohaterami książki. Pierwszy Piotr znosi znad rzeki kości mamutów. Drugi - zaprasza muzyków do domu na wodzie. Zygmunt płynie tradycyjną łodzią do Orleanu, żeby coś udowodnić Francuzom. Grzegorz chce mieć jedynego na świecie dubasa i z jego pokładu opowiadać o Górach Pieprzowych. Mateusz szuka pokrzywionych drzew i dzięki nim ratuje swoją wieś od zapomnienia. Hanna walczy o marzenia ojca, ścigając się z czasem. Maria wspomina, jak blisko 90 lat temu z nadzieją skoczyła w wir. Jadwiga przywołuje dawne czasy i legendy o wodnych bóstwach. Cecylia powołuje Siostry Rzeki, aby walczyć o przyszłość Wisły. Magdalena jest na tropie ludzi, którzy uciekli ze swojego kraju i zawiązali sojusz z polską rzeką. A Katarzyna ze zdumieniem odkrywa, że w stawie, który dostała po dziadku, kryje się wielka tajemnica.

Ich historie dzieją się na nieistniejącym szlaku. Łączy je Wisła.

Książka ma 320 stron i ponad 80 wyjątkowych zdjęć Aliny Kondrat. Można ją nabyć wyłącznie na stronie Wydawnictwa Neverending Stories: https://neverendingstories.store.

Autorom udało się sprzedać w przedsprzedaży 1/4 planowanego nakładu.

Premiera książki odbędzie się 25 kwietnia o godz. 19. Spotkanie z autorami poprowadzi Adam Wajrak.

***

Mateusz Waligóra - specjalista od wyczynowych wypraw w najbardziej odludne miejsca planety. Szczególnie upodobał sobie pustynie, od Australii po Boliwię.

Na koncie ma rowerowy trawers najdłuższego pasma górskiego świata – Andów, samotny rowerowy przejazd najtrudniejszą drogą wytyczoną na Ziemi – Canning Stock Route w Australii Zachodniej oraz samotny pieszy trawers największej solnej pustyni świata – Salar de Uyuni w Boliwii. Ostatnio jako pierwszy przeszedł samotnie mongolską część pustyni Gobi. Wraz z Michałem Dzikowskim prowadzi reporterski projekt „Before It Is Gone”.

W czerwcu 2017 roku wydał książkę „TREK. Od marzenia do przygody. Wszystko o wędrowaniu” (Wydawnictwo Agora). Członek The Explorers Club.

Dominik Szczepański - dziennikarz przez ostatnie lata związany z “Gazetą Wyborczą”. Publikował w “Dużym Formacie”, “Magazynie Świątecznym”, “National Geographic”.

Autor i współautor książek - “Na oceanie nie ma ciszy. Biografia Aleksandra Doby, który przepłynął Atlantyk kajakiem”, “Nanga Parbat. Śnieg, kłamstwa i góra do wyzwolenia”, „Spod zamarzniętych powiek” – biografia Adama Bieleckiego, „Czapkins. Historia Tomka Mackiewicza” (wszystkie - Wydawnictwo Agora). Dwie ostatnie okazały się bestsellerami i zostały wydane we Francji i Włoszech.

Współscenarzysta filmu „Selma”, nagradzanego na festiwalach w Ushuaia i Shenzen.

Z bazy pod Nanga Parbat relacjonował pierwsze zimowe wejście na szczyt. Członek trzech wypraw eksploracyjnych do Parku Narodowego Chiribiquete w Kolumbii (nominacja do nagrody Travelera “National Geographic”.)

Partnerzy wydania: Bank BNP Paribas, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasto Gdańsk, miasto stołeczne Warszawa.