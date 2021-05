Najcenniejsze kluby świata wg 'Forbesa'. W czołowej dziesiątce tylko trzy piłkarskie

W zdecydowanej większości przypadków miniony rok nie był dla wielu klubów korzystny pod względem finansowym. Zawieszone lub mocno ograniczone rozgrywki, odwołane turnieje i brak kibiców na trybunach spowodowały, że wiele podmiotów straciło dziesiątki, a nawet setki milionów dolarów. Jak poinformował Forbes, wydarzenia te nie wpłynęły jednak na wartość czołowych klubów na świecie.

Dominują drużyny z NFL i MBL

Średnia wartość 50 najcenniejszych drużyn sportowych wzrosła o 9,9 procent w porównaniu z poprzednim rokiem do kwoty 3,4 miliarda dolarów, czyli o 55 procent więcej, niż pięć lat temu.

Pierwsze miejsce ponownie przypadło drużynie NFL - Dallas Cowboys, wycenianej na 5,7 miliarda dolarów. Na drugim miejscu znalazł się baseballowy klub New York Yankees z wyceną na poziomie 5,25 miliarda dolarów, zaś na trzecim New York Knicks (NBA), którego wartość to równe 5 miliardów dolarów.

Hegemoni LaLiga najcenniejszymi klubami piłkarskimi

Pierwszy klub piłkarski w rankingu dziesięciu najcenniejszych drużyn na świecie to FC Barcelona, która zajęła czwarte miejsce z wartością na poziomie 4,76 miliarda dolarów. Lokatę niżej uplasował się Real Madryt z wartością na poziomie 4,75 miliarda dolarów.

Kolejne piłkarskie kluby zajęły miejsca na przełomie pierwszej i drugiej dziesiątki. Bayern Monachium zajął 10. miejsce z wyceną na poziomie 4,21 miliarda, następnie Manchester United zajął 11. miejsce (4,2 miliarda), Liverpool 12. miejsce (4,1 miliarda), zaś Manchester City 14. miejsce (4 miliardy).

10 najcenniejszych drużyn sportowych świata 2021

1. Dallas Cowboys (NFL)

Wartość: 5,7 miliarda dolarów

Pięcioletnia zmiana wartości: 43%

Właściciel: Jerry Jones

2. New York Yankees (MLB)

Wartość: 5,25 miliarda dolarów

Pięcioletnia zmiana wartości: 54%

Właściciel: Rodzina Steinbrennerów

3. New York Knicks (NBA)

Wartość: 5 miliardów dolarów

Pięcioletnia zmiana wartości: 67%

Właściciel: Madison Square Garden Sports

4. FC Barcelona (piłka nożna)

Wartość: 4,76 miliarda dolarów

Pięcioletnia zmiana wartości: 34%

Właściciel: Członkowie klubu

5. Real Madryt

Wartość: 4,75 miliarda dolarów

Pięcioletnia zmiana wartości: 30%

Właściciel: Członkowie klubu

6. Golden State Warriors (NBA)

Wartość: 4,7 miliarda dolarów

Pięcioletnia zmiana wartości: 147%

Właściciel: Joe Lacob, Peter Gruber

7. Los Angeles Lakers (NBA)

Wartość: 4,6 miliarda dolarów

Pięcioletnia zmiana wartości: 70%

Właściciel: Jerry Buss Family Trusts, Philip Anschutz

8. New England Patriots (NFL)

Wartość: 4,4 miliarda dolarów

Pięcioletnia zmiana wartości: 38%

Właściciel: Robert Kraft

9. New York Giants (NFL)

Wartość: 4,3 miliarda dolarów

Pięcioletnia zmiana wartości: 54%

Właściciel: John Mara, Steven Tisch

10. Bayern Monachium (piłka nożna)

Wartość: 4,21 miliarda dolarów

Pięcioletnia zmiana wartości: 57%

Właściciel: Członkowie klubu