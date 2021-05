Andrzej Bargiel i Jędrzej Baranowski zdobyli kolejny szczyt! Znowu planują zjazd na nartach

Andrzej Bargiel to 33-letni narciarz wysokogórski i himalaista, na co dzień mieszkający w Zakopanem. W 2018 roku postanowił zjechać na nartach z drugiej najwyższej góry świata. Czyli osiągnąć coś, czego nie osiągnął nigdy wcześniej żaden człowiek na świecie. No i to zrobił! Pod koniec lipca 2018 - podejmując po roku przerwy kolejną próbę - zjechał bez odpinania nart ze szczytu K2 (8611 m n.p.m.). Wtedy stał się bardzo popularny. Ale Bargiel wciąż szuka kolejnych wyzwań. Niespełna dwa tygodnie temu jako pierwszy w historii zdobył szczyt Yawash Sar II (6178 m n.p.m.) i zjechał z niego na nartach.

Andrzej Bargiel jest już na szycie Laila Peak!! Teraz czekamy na zjazd! Trzymamy kciuki! - informuje konto na Facebooku "Polski Himalaizm Zimowy 2016-2020 im. Artura Hajzera". Wejście na wierzchołek Laila Peak zajęło Bargielowi i Jędrzejowi Baranowskiemu niespełna siedem godzin, czyli mniej o niemal cztery godzin niż zakładali. Teraz Polacy zjeżdżają ze szczytu na nartach do bazy.

Laila Peak to szczyt w Karakorum, sześciotysięcznik w rejonie doliny Hushe. Jego dokładna wysokość to 6096 m n.p.m.