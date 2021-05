Nieudany powrót Anity Włodarczyk! Przegrała z inną Polką po raz pierwszy od 13 lat

Anita Włodarczyk wróciła do sportowej rywalizacji po blisko dwóch latach przerwy. Mistrzyni olimpijska jest jedną z ważniejszych postaci w 22-osobowej kadrze powołanej na lekkoatletyczne zawody Pucharu Europy. Po raz ostatni w Splicie, stolicy Chorwacji, Polka zwyciężyła w zimowej edycji zawodów w 2008 roku. Wtedy osiągnęła wynik 71,84 m, pierwszy raz w karierze przekraczając barierę 70 metrów.

Choć Włodarczyk uzyskała wynik lepszy od tego z 2008 roku, to nie wystarczyło, aby zakończyć rywalizację na pierwszym miejscu. Lepsza od rekordzistki świata w rzucie młotem jest inna reprezentantka Polski, Malwina Kopron. Anita Włodarczyk osiągnęła wynik 72,37 m, a Kopron uzyskała wynik 72,82 m.

To pierwsza porażka Anity Włodarczyk z krajową rywalką w normalnej sportowej rywalizacji od... 13 lat (gdy na mistrzostwach Polski w 2008 decydował lepszy drugi rezultat, Skolimowska i Włodarczyk zanotowały identyczny rezultat - 71.71)

Anita Włodarczyk gorsza od Malwiny Kopron. Kiedy wcześniej Polka przegrała ze swoimi rodaczkami?

To nie pierwsza sytuacja w karierze Anity Włodarczyk, kiedy została pokonana przez inną Polkę. W 2009 roku kontuzjowana Włodarczyk oddała jeden symboliczny rzut podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej. Drugi taki przypadek miał miejsce w 2014 roku. W trakcie zawodów pokazowych we Wrocławiu lepsza od 35-latki była Joanna Fiodorow. Włodarczyk rzuciła wtedy 69,32 m, a Fiodorow 70,67 m. Polska rekordzistka oddawała wówczas tylko jeden, symboliczny rzut, gdyż wracała do rzucania po kontuzji.

Wynik Malwiny Kopron to okazja do indywidualnego świętowania przez młociarkę. Polka jeszcze nigdy wcześniej tak dobrze nie rozpoczęła sezonu. "Do dziś najlepszym wynikiem w pierwszym starcie w sezonie było 72.24, uzyskane 4 lata temu (13 maja) w Kielcach" - czytamy na Twitterze. Wtedy Kopron zdobyła brązowy medal podczas mistrzostw świata.