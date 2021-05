Natalia Sadowska walczy o mistrzostwo świata. Decydująca faza turnieju [TRANSMISJA]

Natalia Sadowska walczy w Warszawie o mistrzostwo świata w warcabach. Jej rywalką jest Rosjanka, Tamara Tansykkużyna. To właśnie w czasie tego meczu, we wtorek doszło do niecodziennej i dość niezręcznej sytuacji, która szeroko była opisywana w europejskich mediach. Na stoliku, obok Tansykkużyny, stała flaga Rosji. Widniała ona również na boku stołu obok nazwiska zawodniczki. W pewnym momencie obie flagi zostały usunięte przez organizatorów. Stało się tak na polecenie Witolda Bańki, szefa Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).

Jak wygląda rywalizacja?

Mecze rozpoczynają się o godzinie 11. Początkowo zawodniczki grają partię klasyczną, w czasie której mają 80 minut na swoje ruchy (plus minuta po każdym ruchu), jeśli któraś zawodniczka wygrywa partie to kończy ją wynikiem 12:0. W przypadku remisu o 18 zaczyna się zaś "partia szybka" (po 20 minut na ruchy plus 5 sekund po każdym ruchu). Jeśli któraś z zawodniczek wygra tę partię, to wygrywa cały dzień 8:4.

Jeśli jednak w partii szybkiej też będzie remis, to o godz. 19 rozpoczyna się "partia błyskawiczna" (5 minut na ruchy plus 3 sekundy po każdym ruchu). Wygrana w tej partii daje wygraną 7:5 w danym dniu. Jeśli jednak znowu zakończy się remisem, to cały dzień kończy się wynikiem 6:6.

istrzostwa świata odbywają się w Warszawie. Pula nagród wynosi 20 tys. euro (12 tys. dla wygranej, 8 tys. dla przegranej).