Andrzej Bargiel znów dokonał niemożliwego! Zjechał na nartach z niezdobytego dotąd szczytu

Wyprawa Andrzeja Bargiela rozpoczęła się 19 kwietnia, kiedy to Polak udał się do Pakistanu. Pierwszym celem Bargiela i jego 4-osobowego zespołu był szczyt Yawash Sar II (6178 m n.p.m.), którego jak dotąd nikomu nie udało się zdobyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Bielecki: "Chcę być starym a nie dobrym himalaistą"

Historyczny wyczyn Bargiela!

W piątek przed południem profil "Everest Today" na Twitterze poinformował, że Polak z powodzeniem wspiął się na wspomniany szczyt i zjechał z niego na nartach.

- To fajne, że udaje nam się znaleźć dziewicze szczyty, mimo tego, że obecnie alpinizm jest bardzo zaawansowany. Mamy nadzieję, uda nam się z nich zjechać. Myślę, że będziemy mieli co robić. Nie są to góry bardzo wysokie, ale strome - mówił Bargiel.

To koniec Cristiano Ronaldo w Juventusie? LGdS: Jego dni są już policzone

I dodał: To nie jest tak, że jedziemy tam, bo chcemy być pierwsi. Ważne jest poczucie eksploracji, złapanie przestrzeni i oddechu i poczucie wolności po długim czasie, gdy nie wyjeżdżaliśmy w wysokie góry.

Wraz z Bargielem do Pakistanu udali się też Jędrzej Baranowski, Dariusz Załuski, Kuba Gzela i Bartek Pawlikowski. Odpowiadają oni m.in. za oprawę filmową oraz fotograficzną.