Co za mina! Shaun Murphy nie mógł uwierzyć, że zagrał tak fatalnie [WIDEO]

W ćwierćfinale rozgrywanych w Crucible Theatre w Sheffield Shaun Murphy (nr 7 w światowym rankingu) mierzy się z liderem światowego rankingu, Juddem Trumpem. Ten pojedynek dwóch wybitnych snookerzystów jest dotąd niezwykle wyrównany, aczkolwiek starszemu z Anglików w piątym frejmie przydarzyła się ogromna wpadka.

REKLAMA

Zobacz wideo Interaktywny Quiz Sport.pl - odc.1

Angielski zawodnik zagrał białą bilę bardzo nieczysto, co zakończyło się zupełnie nieudanym zagraniem, nieprzystającym światowej czołówce, do której bezwzględnie Murphy należy. "Ależ kick notuje teraz Shaun Murphy. Co to było? Ten dźwięk był po prostu fatalny" - mówił jeden z komentatorów Eurosportu. Sam Murphy podsumował ten "kick" wymowną miną.

Mimo takiego wstydliwego zagrania Shaun Murphy wygrał piątego frejma i wyszedł na prowadzenie 3:2. Wtorkowe zmagania zakończyły się na ośmiu frejmach i remisie 4:4. Mecz zostanie wznowiony w środę.