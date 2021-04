Majstersztyk Krzysztofa Ratajskiego! Święty Graal darta [WIDEO]

Tzw. dziewiąta lotka (zazwyczaj 180, 180 i 141), czyli zakończenie gry w trzech podejściach do tarczy. Święty Graal darta, którego zaszczyt dostąpić mają tylko najlepsi z najlepszych. Wśród nich jest Krzysztof Ratajski. 44-letni Polak doskonałego lega rzucił w turnieju Players Championship 12, gdzie we wtorek mierzył się z 18-letnim Irlandczykiem Keanem Barrym. To był bardzo ważny leg dla Ratajskiego, bo doprowadził nim do remisu 5:5, a po chwili wygrał całe spotkanie 6:5.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz ujawnił, kto jest na szczycie jego listy życzeń. „Nikt poważnie nas nie traktuje”

Hubert Hurkacz spełnił marzenie! Potwór za ponad milion złotych

Krzysztof Ratajski z drugą dziewiątą lotką w karierze

TVP Sport informuje, że to dopiero druga dziewiąta lotka w profesjonalnej karierze Ratajskiego. Pierwszą "Polski Orzeł" rzucił w 2018 roku podczas turnieju Challenge Tour dla zawodników, którzy nie posiadają karty. Tym razem zrobił to w pierwszej rundzie turnieju z cyklu PDC Super Series III, czyli rozgrywkach najniższej rangi mistrzostw świata w darcie.

Pełny lockdown! Finał Ligi Mistrzów zagrożony? UEFA bacznie się przygląda

Serwis dartsnews.com z kolei podaje, że w tym roku wcześniej w dziewięciu rzutach udało się skończyć tylko 17 legów, z czego 11 w Players Championship, czyli w turniejach, w których zwycięzca - jak czytamy w TVP Sport - otrzymuje 10 tysięcy funtów, a w Niemczech poza Ratajskim grają w nim także dwaj inni Polacy: Krzysztof Kciuk i Sebastian Białecki.