Reuters: W takim tempie zaszczepią obywateli za ponad 100 lat. Program turbo nie wypalił

Po pierwszych trzech tygodniach szczepień agencja Reutera wyliczyła, że przy tempie, które przyjęła Japonia, zaszczepienie wszystkich obywateli zajmie władzom tego kraju 126 lat. To było w marcu. Aktualne dane dla organizatorów sierpniowych igrzysk olimpijskich nie są dużo lepsze. Po ponad dwóch miesiącach programu szczepień, pełną dawkę preparatu przyjęło około 0,7 procent społeczeństwa - głównie służba medyczna i osoby najstarsze. Dla porównania w Polsce wskaźnik zaszczepionych dwiema dawkami wynosi 6,6 procent.

REKLAMA

Z listopadowych zapowiedzi, że po wyczekiwanym dopuszczeniu szczepionek na rynek, Kraj Kwitnącej Wiśni włączy tryb turbo, a obywatele przed igrzyskami osiągną odporność stadną, niewiele wyszło. Pewne jest też, że niewiele wyjdzie.

- Na to jest już za późno - potwierdził ostatnio w rozmowie z AFP Takakazu Yamagishi, dyrektor Centrum Spraw Międzynarodowych na Uniwersytecie w Nanzan, zajmujący się zdrowiem. Mieszanka ostrożności i zakorzenionych przeszkód biurokratycznych zaczyna ciążyć opinii publicznej, szczególnie u progu 4. fali pandemii. Co to oznacza dla zaczynającej się w Tokio za trzy miesiące imprezy?

Zobacz wideo Igrzyska w Tokio przełożone. "Słuszna i odpowiedzialna decyzja"

Prawdopodobnie to, że obywatele popatrzą na nią z jeszcze większą niechęcią, a tysiące wolontariuszy i osób pracujących przy igrzyskach w walce z pandemią będzie zabezpieczona przed covidem maseczkami, płynami do dezynfekcji rąk, lub testami.

Igrzyska w kraju bez szczepień

Organizatorzy igrzysk i władze Tokio już od pewnego czasu podkreślali, że szczepionki nie są warunkiem imprezy, ani dla sportowców, ani pracowników. W Japonii nie ma też mowy o priorytetowym szczepieniu sportowców. Co więcej, rząd nie agituje i daleki jest od PR-owych akcji reklamujących szczepienia.

- Będziemy w stanie zorganizować tę imprezę nawet bez szczepień - zapewniał dziennikarzy dyrektor generalny igrzysk, Toshiro Muto.

Japonia wstrzymuje się z masowymi szczepieniami. Sami sprawdzają szczepionki

Przypomnijmy, że Japonia jest tym z wysokorozwiniętych krajów, który szczepić obywateli zaczął najpóźniej. Wszystko przez dość restrykcyjne przepisy regulujące dopuszczanie tam nowych szczepionek i długi czas ich testów. Do tej pory Japonia zatwierdziła tylko jedną szczepionkę - Pfizera. To ją zaczęto testować jako pierwszą. Preparaty AstryZeneki czy Modeny wciąż są jeszcze pod lupą. Decyzja w ich sprawie zostanie prawdopodobnie ogłoszona w maju.

Dodatkowo ten zaawansowany technologicznie kraj, nie doprowadził do końca własnego programu szczepionki na COVID-19. Prace nad czterema takimi produktami są w fazie testów. Zakończą się najwcześniej... za rok. To dlatego niedawno dziennik "Japan Times" określił, że Japonia jest w dużej mierze "widzem wyścigu prac nad szczepionkami", ale taka rola jej nie przeszkadza.

Jak twierdzą eksperci, ostrożne wdrażanie medycznych preparatów może być częściowo spowodowane przeszłością. Japończycy pamiętają jak w latach 70. i 80., cały kraj dyskutował o skutkach ubocznych szczepień na błonicę, krztusiec i tężec, które w kilku przypadkach spowodowały nawet śmierć kilkorga dzieci.

Niezadowoleni z tempa, nieprzychylni igrzyskom

Trzy czwarte japońskiej opinii publicznej uważa jednak, że wdrażanie obecnego programu szczepień jest powolne, a dwie trzecie twierdzi, że jest niezadowolone z programu. Sondaże dotyczące przychylności dla igrzysk są równie pesymistyczne. Imprezę popiera już tylko jedna czwarta respondentów, trzy czwarte jest jej przeciwna, lub chce kolejnego przełożenia.

"Gest w duchu olimpijskim". Chińczycy traktują szczepionkę jako element polityki zagranicznej

- Ryzyko jest ogromne, nie jesteśmy bezpiecznym krajem wolnym od wirusa - mówił w rozmowie z Associated Press Norio Sugaya, specjalista od chorób zakaźnych ze szpitala Keiyu w Jokohamie. Dlatego jego zdaniem odwołanie igrzysk byłoby rozsądnym rozwiązaniem. Tokio ogłosiło właśnie trzeci stan wyjątkowy, a liczba zainfekowanych w całym kraju zbliża się do najwyższych liczb notowanych w czasie koronawirusowej pandemii. Na początku stycznia było blisko 8 tys. nowych dziennych infekcji. Obecnie liczba ta przekracza 5 tys. Z czego sama stolica kraju odpowiedzialna jest za niemal tysiąc nowych przypadków. 90 proc. z nich to tzw. wariant brytyjski koronawirusa, bardziej zaraźliwy i bardziej martwiący pracowników medycznych, którzy informują o wypełnianiu się ich placówek. To dlatego władze Tokio reagują. Ostatnio starały się ograniczyć wieczorne spotkania na placach i w parkach, na których chętnie przebywały osoby spożywające alkohol, co było wynikiem szybszego zamykania restauracji i barów. Stan wyjątkowy im w tym pomoże. Oznaczać ma kolejne ograniczenia m.in. w funkcjonowaniu sklepów w tym centrów handlowych oraz restauracji.

Japonia będzie chciała do wakacji obniżyć kolejną falę pandemii, a jej główną bronią w walce z koronawirusem podczas igrzysk oprócz masek i mycia rąk, wydają się być testy.

Codzienne testy i promocja na pół gwiazdka

Te jeszcze niedawno planowano przeprowadzać u sportowców co cztery dni, ale ostatnie informacje dotyczące kontroli sportowców są surowsze. Ci mogliby być testowani nawet codziennie. Jak pisał na Sport.pl Łukasz Jachimiak, pomocą w takich badaniach mogą się okazać testy ślinowe. Zamiast wymazów zawodnicy pluliby do specjalnych probówek lub wkładali do ust gąbkę, którą potem umieszczaliby w covidowych wykrywaczach. Narodowe komitety olimpijskie czekają jeszcze na ostateczne wytyczne w sprawie sanitarnego reżimu, który ma obowiązywać zawodników od 23 lipca, kiedy zaczynają się igrzyska.

Na razie przygotowania do nich i promocja jest dość specyficzna. Niedawno przez pandemię koronawirusa z dróg publicznych zdjęto sztafetę ze zniczem olimpijskim, która poruszała się akurat w prefekturze Osaka i Ehime. Tam wskaźnik nowych infekcji niepokojąco się powiększał. Bez publiczności odbyła się też uroczystość odsłonięcia statuetek maskotek olimpijskich, z okazji 100 dni do igrzysk. Ponieważ miniwystawę ulokowano w siedzibie rady miejskiej, to kibice nie mieli okazji, by zrobić sobie z nimi zdjęcia właściwie do dziś.

Przedstawiciele Tokio starają się zwiększyć entuzjazm społeczeństwa w stosunku do igrzysk, głównie rozwieszając na mieście banery promocyjne. Kibice w Japonii do tej pory nie wiedzą, czy będą mogli na żywo zobaczyć olimpijskie zmagania sportowców. Decyzja o tym, ilu widzów zostanie wpuszczonych na trybuny hal czy stadionów ma zostać podjęta w czerwcu.