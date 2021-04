Sensacja w mistrzostwach świata w snookerze. Ronnie O'Sullivan pokonany! [WIDEO]

Słynny Anglik w tym roku miał szansę na wyrównanie rekordu Szkota Stephena Hendry’ego, który aż siedem razy został mistrzem świata. O'Sullivan był najlepszy w latach 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 i w ubiegłym roku.

Kapitalna końcówka McGilla

W 1/8 finału 45-letni snookerzysta, numer dwa światowego rankingu, zmierzył się z numerem "16", Anthonym McGillem. Pojedynek rozpoczął się zgodnie z planem, bo obrońca trofeum prowadził 4:1. Od tego momentu Szkot wygrał aż siedem frejmów z rzędu, a chwilę później prowadził aż 10:5. Wtedy jednak swoją klasę pokazał Ronnie O'Sullivan i zwyciężył w sześciu kolejnych frejmach i wygrywał 11:10. W efekcie doszło do emocjonującej końcówki.

Przy stanie 12:12, Ronnie O'Sullivan dobrze rozpoczął decydującą partię i prowadził w niej 42:0. Wtedy jednak pomylił się przy wbiciu z półdystansu i do stołu podszedł McGill. Swoją szansę wykorzystał znakomicie, bo nie spudłował już ani razu. W efekcie po raz pierwszy w karierze pokonał O'Sullivana. Wcześniej przegrał aż sześc pojedynków.

- W ogóle po nim nie widać nerwów, że jest to decydująca partia. Wygląda na zawodnika, który po prostu rozgrywa kolejnego frejma - mówili komentatorzy Eurosportu.

- To jedno z największych zwycięstw w mojej karierze. Nie mam co do tego wątpliwości. To świetny wynik, pokonać Ronniego, ale chcę to kontynuować i wygrać następny mecz - powiedział po spotkaniu.

McGill już w ubiegłorocznych mistrzostwach świata aż trzy razy musiał grać decydujące partie. W I rundzie pokonał Anglika Jacka Lisowskiego 10:9, w II rundzie Walijczyka Jamie Clarke'a 13:12, a w półfinale przegrał z Anglikiem Kyrenem Wilsonem 16:17.

Teraz McGill w ćwierćfinale zmierzy się ze zwycięzcą meczu: Stuart Bingham (Anglia, 18 w światowym rankingu) - Jamie Jones (Walia, 69.).

1/8 finału: Ronnie O'Sullivan - Anthony McGill 12:13

110(81)-4, 0-131(52,79), 114(105)-01, 138(138)-0, 73-31, 20-58, 0-97(97), 21-54, 1-119(71), 26-77, 0-126(126), 7-89(89), 92(92)-2, 27-105(105), 0-58(56), 69(69)-0, 79(71)-4, 97(97)-0, 99(73)-12, 72-13, 72-35, 12-97(97), 72-27, 0-136(136), 42-85(85)