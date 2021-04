Szaleństwo w Rosji! Setki osób na stoku w strojach kąpielowych!

Boogel Woogel to jeden z najbardziej szalonych festiwali narciarskich na świecie. Chętni udziału zbierają się na stoku w Krasnej Polanie, gdzie podczas igrzysk w Soczi odbywała się rywalizacja olimpijska, a teraz wszyscy bawią się podczas serii zjazdów na nartach. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie stroje uczestników Boogel Woogel.

REKLAMA

Zobacz wideo "Hurkacz twardo stąpa po ziemi. O jego głowę jestem spokojny"

Termin imprezy jest łaskawy dla uczestników - w tym roku to 9-11 kwietnia. Umożliwia to zjazdy w strojach kąpielowych, ale nie tylko. Bardzo popularne są także kostiumy karnawałowe, ale można też spotkać wiele osób w strojach weselnych, piżamach czy tworzonych specjalnie na tę okazję maskach. Boogel Woogel to jednak nie tylko zjazdy na nartach. Na terenie imprezy odbywają się także liczne koncerty i inne wydarzenia artystyczne.

I choć mogłoby się wydawać, że w czasie pandemii koronawirusa organizacja takiego wydarzenia nie będzie możliwa, trzeba wziąć poprawkę na sytuację panującą w Rosji. Wszelkie wydarzenia sportowe odbywają się z udziałem kibiców, czego najlepszym przykładem mogło być starcie ZAKSY Kędzierzyn-Koźle z Zenitem Kazań w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów.