Rząd podjął decyzję ws. obostrzeń. Bardzo ważne informacje dla sportu

- Trzecia fala przewyższy to, z czym mieliśmy do czynienia na jesieni. Będzie to większa liczba zachorowań i zdecydowanie większa liczba hospitalizacji. Ewolucja wirusa i mutacja brytyjska działa nie tylko w kierunku zwiększenia zakażeń, ale powoduje też więcej hospitalizacji - mówił Adam Niedzielski 25 marca, kiedy wprowadzał nowe obostrzenia. Te znowu dotknęły sport, bo minister zdrowia informował, że do 9 kwietnia zamknięte zostaną wszelkie obiekty sportowe - czyli m.in. baseny, korty, siłownie czy ścianki wspinaczkowe - z wyłączeniem ich użytku dla sportu zawodowego.

"Trzeba liczyć się z tym, że w tym okresie też będą obostrzenia"

W środę Niedzielski poinformował, że lista aktualnie obowiązujących obostrzeń zostanie przedłużona co najmniej do 18 kwietnia. A to oznacza, że siłownie, baseny, kluby fitness czy inne obiekty sportowe wciąż pozostają zamknięte. - W przyszłym tygodniu będziemy podejmować kolejne decyzje - powiedział minister zdrowia i dodał, że fala zachorowań z zeszłego tygodnia waśnie teraz będzie przechodziła przez szpitale i odczujemy ją w przyszłym tygodniu. - Na początku pandemii z punktu widzenia nakładania nowych obostrzeń najważniejsza była codzienna liczba zakażeń SARS-CoV-2. Dzisiaj przede wszystkim najważniejsza jest kwestia dostępności tzw. łóżek covidowych i respiratorów - przyznał minister.

Na środowej konferencji nie padły żadne deklaracje dotyczące odmrażania sportu, ale Niedzielski mówił o możliwości otwarcia niektórych gałęzi gospodarki w kontekście zbliżającej się majówki. - W pierwszej kolejności myślimy o przywracaniu edukacji. W przyszłym tygodniu będziemy mogli się nieco przybliżać do tej sytuacji. Ale na razie jest zbyt wcześnie, by oczekiwać, że majówka będzie spędzana w ten sam sposób, co dwa lata temu czy wcześniej. Trzeba liczyć się z tym, że w tym okresie też będą obostrzenia - powiedział Niedzielski.

Koronawirus. Liczba zakażeń. "Te parametry są szczególnie niebezpieczne"

Ministerstwo Zdrowia w środę poinformowało o 14 910 nowych przypadkach zakażenia i o 638 zgonach z powodu koronawirusa. Od początku epidemii w Polsce na COVID-19 zachorowało już 2 471 617 osób, zmarło 55 703. W szpitalach leży obecnie 34,7 tysięcy osób, czyli o prawie tysiąc więcej niż dobę wcześniej. Zajętych łóżek dla pacjentów z COVID-19 jest ponad 78 procent, a respiratorów: 79 procent. - Te parametry są szczególnie niebezpieczne - w środę zwrócił uwagę Niedzielski.