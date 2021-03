Trzeba na rowerze jeździć w maseczce? Nowe obostrzenia w sporcie weszły w życie

Ogromny wzrost zakażeń koronawirusem w dwóch ostatnich dniach w Polsce - rekordowe wyniki z czwartku (34 151) i piątku (35 143) - sprawił, że rząd postanowił wprowadzić kolejne ograniczenia związane ze sportem. Mają one obowiązywać od 27 marca do 9 kwietnia. - Trzecia fala przewyższy to, z czym mieliśmy do czynienia na jesieni. Będzie to większa liczba zachorowań i zdecydowanie większa liczba hospitalizacji. Ewolucja wirusa i mutacja brytyjska działa nie tylko w kierunku większej zakaźności, ale powoduje też więcej hospitalizacji - mówił Adam Niedzielski, minister zdrowia, podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Nowe obostrzenia dot. sportu w Polsce

Podczas konferencji prasowej ogłoszone nowe restrykcje, które dotknęły branży sportowej. Do 9 kwietnia zamknięte zostaną wszelkie obiekty sportowe, z wyłączeniem ich użytku dla sportu zawodowego, co w praktyce oznacza zamknięcie sportu amatorskiego. Zamknięte zostaną także m.in. korty tenisowe i ścianki wspinaczkowe.

Poza tym dalej zamknięte pozostają baseny (poza basenami w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz dla członków kadry narodowej), solaria, kasyna, stoki narciarskie, łaźnie tureckie, sauny i salony odchudzające. Oprócz tego dalej nie mogą działać siłownie i kluby fitness z wyjątkiem tych obiektów, które mają licencję Polskiego Związku Sportowego. To samo dotyczy osób, które chcą trenować w obu tych miejscach.

Natomiast trening na otwartej przestrzeni można przeprowadzać pod pewnymi warunkami. Jednym z nich jest zachowanie bezpiecznego dystansu, a drugim zasłonięcie maseczką nosa i ust. Oznacza to, że np. w przypadku jazdy na rowerze powinniśmy mieć na twarzy maseczkę.

"Doprecyzowanie zakresu ograniczeń o część dotyczącą działalności obiektów sportowych, rezygnacja z wyjątku dotyczącego "dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy", a także zakaz przeprowadzania egzaminów na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej śródlądowej oraz organizacji szkoleń i egzaminów na tytuły instruktora lub trenera sportu to zmiany, które wprowadza Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r." - czytamy na oficjalnym portalu rządowym.

Jaka działalność jest dopuszczalna w sporcie?

Dopuszczalna jest natomiast następująca działalność w sporcie: "W związku z wprowadzeniem powyższych przepisów, obowiązujące obostrzenia w obszarze sportu zezwalają na współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe: z udziałem przedstawicieli sportu zawodowego: zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie o sporcie; zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej; lig zawodowych w rozumieniu ustawy o sporcie odbywające się bez udziału publiczności organizowane w ścisłym reżimie sanitarnym" - brzmi dalsza część rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2021 r.

Wprowadzone obostrzenia nie mają jednak wpływu na mecze reprezentacji Polski. W niedzielę w Warszawie odbędzie się mecz eliminacji mistrzostw świata z Andorą. Początek spotkania o 20:45, relacja na Sport.pl.