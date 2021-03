Rząd ogłosił nowe obostrzenia. Dotknęły też sportu. Co się zmieniło?

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 34 151 nowych zdiagnozowanych przypadkach koronawirusa w Polsce. - Trzecia fala przewyższy to, z czym mieliśmy do czynienia na jesieni. Będzie to większa liczba zachorowań i zdecydowanie większa liczba hospitalizacji. Ewolucja wirusa i mutacja brytyjska działa nie tylko w kierunku większej zakaźności, ale powoduje też więcej hospitalizacji - powiedział Adam Niedzielski, minister zdrowia, podczas konferencji prasowej.

Podczas konferencji prasowej ogłoszono także nowe obostrzenia. Niektóre z nich dotknęły także branży sportowej. Do 9 kwietnia zamknięte zostaną wszelkie obiekty sportowe, z wyłączeniem ich użytku dla sportu zawodowego, co w praktyce oznacza zamknięcie sportu amatorskiego. Zamknięte zostaną także m.in. korty tenisowe i ścianki wspinaczkowe.

Obostrzenia wprowadzone od najbliższej soboty nie mają jednak wpływu na mecze reprezentacji Polski. W niedzielę w Warszawie odbędzie się mecz eliminacji mistrzostw świata z Andorą. Początek spotkania o 20:45, relacja na Sport.pl.

Nie brakuje już komentarzy dotyczących wprowadzanych obostrzeń. - Co najlepiej wpływa na odporność organizmu? Sport, także amatorski oraz dzieci i młodzieży. Co robi rząd? Zamyka sport amatorski, dzieci i młodzieży. Logiczne - napisał na Twitterze Maciej Zieliński, menedżer piłkarski.