Tragedia na nowym stadionie. Zerwała się cała trybuna z kibicami [WIDEO]

Kabaddi to sport, o którym pewnie mało kto - poza Indiami i Pakistanem - słyszał. To połączenie berka z zapasami. Na niewielkim boisku (10 na 12,5 m) rywalizują dwie drużyny. Na przemian zawodnik jednej wkracza na połowę przeciwnika i usiłuje dotknąć rywala, a potem w 30 sekund wrócić na swoje pole gry. Jeśli mu się uda, zdobywa punkt, jeśli rywale go zatrzymają (wtedy dochodzi do krótkiej zapaśniczej walki), to oni punktują.

"To był nowo wybudowany stadion"

W Suryapet - indyjskim mieście w stanie Telangana - w poniedziałek rozpoczęły się mistrzostwa juniorów w kabaddi. I to właśnie tam doszło do zawalenia trybuny. Zaledwie kilka minut po rozpoczęciu meczu. Według agencji Press Trust of India poszkodowanych zostało 60 osób, a do zawalenia trybuny doszło dlatego, że była przepełniona.

Indianexpress.com informuje, że zawalenie najwyraźniej było spowodowane słabą konstrukcją trybuny, która wykonana była m.in. z drewna. "To był nowo wybudowany stadion w Suryapet. Jestem tym głęboko zszokowana. Życzę i modlę się o szybkie wyzdrowienie wszystkich rannych" - napisała na Twitterze Tamilisai Soundararaja, gubernator stanu Telangana.

Indyjskie media informują, że na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych, a wszystkie poszkodowane osoby - z których kilka doznało poważnych złamań - zostały szybko hospitalizowane. "Gratulacje dla wszystkich wolontariuszy, którzy udzielili natychmiastowej pomocy. Ich postawa jest godna pochwały i stanowi wzór dla innych do działania w takich nagłych wypadkach" - dodała Soundararajan.