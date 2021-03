Wielki wyczyn w Tatrach! Legendarny Expander pokonany zimą w niecałe 44 godziny

Expander to trasa w Tatrach, składająca się z 4 Sprężyn, znajdujących się na 4 różnych tatrzańskich ścianach. Ich połączenie wymyślił w latach 80. poprzedniego wieku Krzysztof Pankiewicz. Na Expandera składają się cztery drogi Macieja Gryczyńskiego - Sprężyna VI (Mały Młynarz), Sprężyna VI/VI+ (Kocioł Kazalnicy), Sprężyna VII- (Mnich) i Sprężyna VI+ (Kościelec).

Pierwsze zimowe przejście Expandera!

Ciesielski, Tekieli i Sułowski jako pierwsi w historii przeszli zimą całą trasę, która do tej pory została ukończona tylko cztery razy. Cała trójka przeszła trasę bez zakładania depozytów, wsparcia i bez rozbijania biwaków. Co więcej, jak informuje portal wspinanie.pl, do tej pory pokonanie tej trasy wydawało się niemożliwe.

Cała trójka postanowiła, że nie zamierza robić sobie dłuższych przerw na odpoczynek, skupiając się na aktywności głównie w nocy. W ciągu dnia robili sobie krótkie przerwy, z których najdłuższa trwała ok. 2 godziny, podczas podejścia pod Mnicha. Jak sami przyznali, było to dla nich wielkie wyzwanie. - Mimo wieloletniego doświadczenia, dla każdego z nas była to najdłuższa i najbardziej wytężająca akcja w podanym stylu w całej dotychczasowej działalności - przyznali, cytowani przez portal wspinanie.pl.