Dmitrij Didenko nie żyje. Tragiczny wypadek spowodowany awarią

Dmitrij Didenko był jednym z najbardziej znanych sportowców, biorących udział w zawodach spadochronowych na całym świecie. Jurien Bay z kolei to popularna lokalizacja dla amatorów i sportowców skaczących ze spadochronem. Tegoroczny konkurs w Australii obejmował kilka konkurencji: skoki spadochronowe w formacji pionowej i poziomej, wydarzenia artystyczne, formowanie baldachimów, skoki spadochronowe i latanie w kombinezonach. Konkurencja z kombinezonami okazała się ostatnią dla Didenki.

Dmitrij Didenko zginął na oczach 20 osób, nie zadziałał spadochron. Po raz ostatni do wypadku w Australii doszło w 2017 roku

Na zachodzie Australii odbyły się zawody Wingsuit Diving Australian Championships, w których udział brał Rosjanin Dmitrij Didenko. Postanowił on spróbować swoich sił w konkurencji, w której sportowcy latali w powietrzu w kombinezonach – jest ona określana jako najbardziej ekstremalna. To wydarzenie odbywało się w kilku miejscach w kraju i było transmitowane na żywo w internecie. Około 220 kilometrów na północ od Perth 20 osób obserwowało zmagania z udziałem Didenki.

Sportowiec, który mieszkał do tej pory we Włoszech, skakał w specjalnym kombinezonie ze skrzydłami, dzięki któremu było możliwe szybowanie po zwiększeniu powierzchni nośnej. Tym razem kombinezon nie otworzył się prawidłowo i o 13:30 czasu lokalnego zginął. Świadkowie – w tym przyjaciele Didenki – starali się uratować jego życie, ale się nie udało. Australijska Federacja Spadochronowa zamierza zająć się tą sprawą i chce zbadać, co poszło nie tak.

W 2017 roku trzy osoby zderzyły się w powietrzu na Mission Beach w Far North Queensland i zginęły. To było ostatnie śmiertelne zdarzenie, które do tej pory miało miejsce na zawodach w Australii. Żona Didenki, Erica Zanei, rozpoczęła akcję, której celem jest zebranie pieniędzy do przetransportowania zwłok do Włoch.