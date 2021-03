Gwiazda wywołała burzę po upolowaniu aligatora. "Cholernie obrzydliwe" [WIDEO]

26-letni gracz NFL udokumentował szczegóły całego zdarzenia, a zdjęcia i filmy błyskawicznie trafiły do sieci. Na nagraniu można zobaczyć, jak Teller trzyma aligatora na ramionach i idzie z nim po trawie. Gad miał 3-metry długości i ważył około 90 kg.

"Nie ma tu nic do oglądania oprócz Wyatta Tellera z Clevelend Browns niosącego aligatora na ramionach! Na aligatora polowano legalnie" - brzmi wpis na Instagramie. Nagranie zostało udostępnione przez dziewczynę zawodnika NFL, Carly Whiting.

Teller zabił aligatora podczas polowania na Florydzie w zeszłym tygodniu. Gracz NFL po zabiciu gada napisał wiadomość: "Chciałbym, żebyś tu była, ale nie martw się, Wyatt przywiezie pamiątkę". Whiting odpowiedziała mu: "Czy to jest mój prezent ślubny?".

Sezon polowań na aligatory na Florydzie trwa od połowy sierpnia do listopada, co oznacza, że Teller zabił go poza tym okresem. Prawo obowiązujące na Florydzie chroni aligatory, których aktualna populacja szacowana jest na ponad milion zwierząt. Z tego powodu każdy, kto chce na nie polować, musi otrzymać specjalne pozwolenie.

Obrońcy praw zwierząt nie zostawili suchej nitki na gwieździe NFL. "To obrzydliwe. Dobrze się bawił"

Zachowanie zawodnika grającego w zespole futbolu amerykańskiego, Cleveland Browns, spotkało się z ostrą reakcją ze strony obrońców praw zwierząt. Gwiazda NFL została skrytykowana za zabicie aligatora i chwalenie się tym w mediach społecznościowych. "Wyatt Teller to potwór zabijający potwory" - brzmi jeden z komentarzy na jednym z kont na Instagramie.

"To jest cholernie obrzydliwe! Tak okrutne! Biedne zwierzę nie zasługiwało na śmierć, tylko dlatego, żeby ten popier***ny facet dobrze się bawił. Niech, ktoś coś z tym zrobi, proszę", "Czy noszenie martwego zwierzęcia ma być imponujące?" - to tylko niektóre komentarze.

Teller miał również swoich zwolenników, którzy wskazali, że nie złamał w żaden sposób prawa. "Polowanie to naturalna kontrola populacji zwierząt. Na przykład jeśli w populacji jest zbyt wiele jeleni, konsumują one tak dużo, że szkodzą innym populacjom zwierząt" - to jeden z komentarzy na Twitterze.