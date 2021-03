Dana White wciąż nie dowierza. "Punktacja była szalona". I zdradza potencjalnego rywala Błachowicza

Jan Błachowicz obronił pas mistrza wagi półciężkiej UFC! Polak pokonał na punkty Israela Adesanyę, dla którego była to pierwsza porażka w zawodowej karierze. Na konferencji prasowej po gali w Las Vegas z kartą punktową sędziów nie zgadzał się właściciel UFC, Dana White.

- Punktacja była szalona, ci goście dali 10-8 w rundzie. To nie była walka, którą można było punktować na 10-8 - nie dowierzał Amerykanin.

Po ogłoszeniu werdyktu Błachowicz miał zwrócić się do White'a, mówiąc, że ten w niego nie wierzy. Amerykanin odniósł się do słów Polaka jeszcze w oktagonie, ale wrócił też do nich na konferencji prasowej.

"Jan jest prawdziwym mistrzem"

- Sądzę, że jest w nim jeszcze dużo zmęczenia i frustracji. To była dobra walka, Jan z czasem przejmował inicjatywę i zaczął wyraźnie prowadzić. Dlaczego tak się wypowiedział? Nie wiem - powiedział White.

I dodał: Jan jest prawdziwym mistrzem wagi półciężkiej. Może walczyć z każdym zawodnikiem z tej dywizji.

White przyznał na koniec, że prawdopodobnie kolejnym rywalem Błachowicza będzie Glover Teixeira (32-7), który wygrał pięć ostatnich walk w UFC. Jako kolejnego przeciwnika Teixeirę wskazał też sam Błachowicz. - Zasłużył na to - powiedział Polak zaraz po walce z Adesanyą.