Lewandowski i Świątek nominowani do "sportowych Oscarów". Świątek jako jedyna kobieta w swojej kategorii

oTo był fenomenalny rok dla polskiego sportu. Robert Lewandowski wygrał to, co było do wygrania w świecie futbolu. Polski napastnik nie tylko zdominował rywalizację na tle drużynowym, sięgając z Bayernem po sześć trofeów, ale jeszcze dostał indywidualne wyróżnienia, na czele z nagrodą FIFA The Best. Z kolei Iga Świątek szturmem podbiła świat tenisa, w wieku 19 lat wygrywając French Open i wchodząc do czołówki rankingu WTA. Nasi sportowcy otrzymali już wiele nagród, a teraz po raz pierwszy w karierach zostali nominowani do kolejnego znakomitego wyróżnienia - prestiżowych nagród Laureusa.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski wsparł załamanego Zielińskiego po fatalnym meczu. "Powiedział jedno bardzo mądre zdanie"

Robert Lewandowski męskim sportowcem roku? Rywalami supergwiazdy

Lewandowski ma szansę dla trofeum dla męskiego sportowca roku. Jego kontrkandydatami są zawodnicy z absolutnego topu - to rekordzista świata w biegu na 10.000 metrów Joshua Cheptegei, rekordzista świata w skoku o tyczce Armand Duplantis, mistrz świata Formuły 1 Lewis Hamilton, najlepszy koszykarz na świecie LeBron James oraz wybitny tenisista Rafael Nadal.

"Lewandowski rozegrał najlepszy sezon w karierze, zdobywając 15 bramek w Lidze Mistrzów i prowadząc Bayern do zwycięstwa w rozgrywkach. Robert strzelił 55 goli w 47 spotkaniach i pomógł drużynie w wygraniu mistrzostwa i pucharu Niemiec. Został piłkarzem roku FIFA i UEFA. W karierze pokonał bramkarzy ponad 500 razy, a do tego jest kapitanem reprezentacji Polski", uzasadniła kapituła.

Iga Świątek zostanie odkryciem roku? Jest jedyną kobietą nominowaną w tej kategorii

Iga Świątek została z kolei nominowana w kategorii odkrycie roku. "Mając zaledwie dziewiętnaście lat, ograła mistrzynię Australian Open Sofię Kenin i wygrała Ronalda Garrosa, lub - jak pisały polskie media - Poland Garrosa. Została pierwszą Polką i pierwszą zawodniczką spoza czołowej pięćdziesiątki rankingu WTA, której udało się wygrać French Open. Była najmłodszą triumfatorką turnieju od laureatki nagrody Laureusa Moniki Seles, której udało się to w 1990 roku", czytamy na stronie plebiscytu.

Obok Świątek, nominowani do odkrycia roku zostali rewelacyjny piłkarz Barcelony Ansu Fati, mistrz świata MotoGP Joan Mir, sensacyjny triumfator kolarskiego Tour de France Tadej Pogacar, finalista Australian Open i zwycięzca US Open Dominic Thiem i znakomity rozgrywający, zawodnik futbolu amerykańskiego Patrick Mahomes.

Nominują dziennikarze, wybierają legendy. Zwycięzców poznamy w maju

Nagrody Laureusa zostaną w tym roku przyznane w pięciu kategoriach. Nominowanych wybierają dziennikarze z całego świata, a o wyborze zwycięzcy zadecydują członkowie Laureus World Sports Academy, którą tworzy 68 legend światowego sportu. Triumfatorów poznamy podczas majowej gali, która - ze względu na pandemię - odbędzie się w tym roku w formacie telekonferencji.

"Sportowe Oscary" z dwudziestoletnią tradycją. Wśród triumfatorów same gwiazdy

Nagrody Laureusa są przyznawane od 2000 roku przez Laureus Sport for Good Foundation, którą stworzyli Daimler i Richemont, a globalnymi partnerami plebiscytu są Mercedes-Benz, IWC Schaffhausen i MUFG. "Laureusy" nazywa się sportowymi Oscarami, chociaż niektórzy krytykowali je za brak klarownych zasad wyboru zwycięzców. Najczęściej wyróżnianym sportowcem był Roger Federer, który Laureusa otrzymywał aż sześciokrotnie, a w przeszłości plebiscyt wygrywali m.in. Tiger Woods, Usain Bolt, Leo Messi, Simone Biles, Serena Williams czy Lindsey Vonn. Można zatem bez obaw rzec, że Lewandowski i Świątek znaleźli się w gronie wybitnych sportowców.