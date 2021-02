Poważny wypadek Tigera Woodsa! Potrzebne były "szczęki życia"

Woods uczestniczył w wypadku samochodowym w Los Angeles o 7:12 czasu lokalnego. Pierwsze doniesienia mówiły jedynie o poważnych zniszczeniach auta i nieznanym stanie zdrowia golfisty, ale później szczegóły zdarzenia przekazał szeryf hrabstwa Los Angeles.

Wypadek samochodowy Tigera Woodsa! Jego auto dachowało

"We wtorek 23 lutego o 7:12 rano szeryf hrabstwa zareagował na informację o przewróconym samochodzie, który uczestniczył w kolizji drogowej na granicy Rolling Hills Estates i rancza Palos Verdes. Auto podróżowało na północ Hawthorne Boulevard na Blackhorse Road, kiedy doszło do wypadku. Samochód ma poważne uszkodzenia" - czytamy w komunikacie. "Zidentyfikowano kierowcę, którym okazał się Eldrick "Tiger" Woods. Pan Woods został wyciągnięty z wraku za pomocą "szczęk życia" przez strażaków oraz medyków i potem przetransportowany karetką do pobliskiego szpitala ze względu na odniesione urazy" - poinformowano.

Tiger Woods potrzebował operacji

Na razie nie ma oficjalnych informacji o stanie zdrowia golfisty, ale telewizja "NBC" podała, że Woods ma najprawdopodobniej złamaną nogę i potrzebował operacji. Informację o "wielu urazach nogi" potwierdził jego agent, Mark Steinberg.

Natomiast telewizja "ABC" pokazała, jak wyglądał samochód, który najprawdopodobniej spadł z dużej wysokości i dachował. Jeśli zgodnie z informacjami podanymi przez szeryfa hrabstwa LA, do wyciągnięcia Woodsa użyto "szczęk życia", to oznacza, że dostęp do kierowcy był bardzo utrudniony.

Tiger Woods to amerykański golfista uznawany za jednego z najlepszych zawodników w historii tej dyscypliny. Był najlepiej opłacanym sportowcem w 2012 roku (78 milionów dolarów) oraz szóstym sportowcem w rankingu najlepiej zarabiających według "Forbesa" z 2014 roku. Pięciokrotnie wygrywał turniej Masters (1997, 2001, 2002, 2005, 2019), po trzy razy golfowy US Open i British Open, a także czterokrotnie był zwycięzcą mistrzostw PGA (Professional Golfers Association).

Zwycięstwo Woodsa w turnieju Masters z 2019 roku było jednym z większych powrotów w historii sportu. Po turnieju w Auguście sukcesu gratulowali mu Donald Trump, Barack Obama, a wraz z nimi cały świat. - To tak jakby teraz Jordan wyszedł na parkiet i poradził sobie z koszykarzami, z którymi niegdyś walczył - oceniał ten sukces Andrzej Person. W 2009 roku doszło do ujawnienia jego zdrady Elin Nordegren, a później kolejnych szczegółów jego życia prywatnego, które wskazały, że golfista był uzależniony od seksu, o czym w zeszłym roku pisał dziennikarz Sport.pl, Bartłomiej Kubiak.