Mariusz Pudzianowski chce ruszyć na podbój prowincji. "Gotowy na intruza z Senegalu"

W nowej odsłonie Mariusz Pudzianowski jest wojownikiem. Patrząc na opis pod zdjęciem na Instagramie zdaje się, że sam 44-latek był zaskoczony nową wersją samego siebie. "Mają dzieciaki fantazję. Mogę iść na podbój prowincji. Waleczny Pudzian z »PUDZIANOWA«" - dodał Pudzianowski.

Mariusz Pudzianowski w stroju wojownika. Dobry motyw przed galą KSW 59

Nowe zdjęcie Pudzianowskiego nie musi być przypadkowe. 44-latek już od dłuższego czasu jest związany z KSW. Były strongman przygotowuje się do starcia z Serignem Ousmane Dią. "Pudzian" wykorzystał nowy wizerunek, by odnieść się do kolejnej walki. "Gotowy na intruza z Senegalu" - dodał pod zdjęciem.

Przerobione zdjęcia Mariusza Pudzianowskiego zawsze wywołują wiele emocji wśród fanów. "Prawdziwy Letho!" (postać z Wiedźmina, której strój wykorzystano do zdjęcia), "Pudzian z Gulety, ale to by nic nie dało", "Jeżeli kiedykolwiek ma powstać nowy film Wiedźmin, Pudzian byłby idealny", "Pełen szacun", "Super, Panie Mariuszu!" - czytamy w komentarzach.

Mariusz Pudzianowski kilkanaście dni temu poznał swojego rywala na gali KSW 59, która odbędzie się 20 marca 2021 r. Reprezentant Polski zmierzy się z Senegalczykiem, zwanym także "Bombardierem". Serigne Ousmane Dia ma na koncie ma dwie walki w MMA, które kończył wygrywając przez nokauty. Wcześniej swoją renomę budował w senegalskich zapasach. Przeciwnik "Pudziana" waży aż 140 kg, czyli około 15 kg więcej niż Polak.

- To jest zapaśnik i trzeba będzie uważać, żeby nie obalił. Co prawda mnie trudno położyć, ale gdy wejdzie efekt zmęczenia, to można samemu się wyłożyć. To kawał chłopa i gdyby się na mnie położył, to mamo ratuj. Mój plan? Przede wszystkim nie dać się złapać i nie dać się położyć na plecy - komentował Mariusz Pudzianowski.