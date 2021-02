Dramatyczny wypadek na Daytona 500 tuż przed metą. Jest nagranie z kokpitu [WIDEO]

Michael McDowell sprawił nie lada niespodziankę. Amerykanin zdecydowanie nie był w gronie faworytów wyścigu. W zeszłym sezonie zajął dopiero 23. miejsce w klasyfikacji generalnej NASCAR. Bukmacherzy nie dawali mu żadnych szans. Za każdego dolara postawionego na zwycięzcę wyścigu można było się wzbogacić aż o 100. McDowell został ósmym kierowcą w historii NASCAR, który swoje pierwsze pucharowe zwycięstwo odniósł w Daytona 500.

REKLAMA

Zobacz wideo Czarne chmury nad Robertem Kubicą. Musi na nowo zdefiniować swoją karierę

- Przez wiele lat zastanawiałem się, co ja do cholery robię i właściwie dlaczego? Zawsze wiedziałem, że jeśli będę dalej trenować i szlifować umiejętności, to pewnego dnia wszystko się po prostu poukłada i pójdzie dobrze - mówił na łamach ESPN.com dumny z siebie Michael McDowell.

Michael Jordan wdarł się na teren, gdzie nie widziano Afroamerykanina od prawie 50 lat! Nowa rola

Koszmarny wypadek na samym finiszu Daytona 500. Pojawiły się płomienie. Jest nagranie z kokpitu!

Zanim jednak zwycięzca przekroczył linię mety, doszło do fatalnie wyglądającej kraksy, w której udział wzięła większość samochodów biorących udział w wyścigu. Najpierw zderzyli się ze sobą koledzy z teamu Penkse - Joey Logano i prowadzący w wyścigu Brad Keselowski. W samochód tego drugiego wjechał Austin Cindric i doprowadził do zapalenia się pojazdu Keselowskiego. W wypadku w sumie wzięło udział kilkanaście pojazdów. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało i skończyło się tylko na strachu.

Daytona 500 to najbardziej legendarny wyścig serii NASCAR. Swoją nazwę wziął oczywiście od miejsca, w którym jest rozgrywany - Daytona Beach na Florydzie oraz długości wyścigu, która wynosi 500 mil. Pierwsza edycja w formacie 500 mil odbyła się w 1959 roku, a w 1982 wyścig stał się pierwszą rundą rywalizacji w NASCAR. Zmagania na Daytona Beach cieszą się w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie ogromną popularnością. Na samym torze jest w stanie usiąść 170 000 fanów, a w telewizji zmagania kierowców ogląda około 20 milionów widzów.

Alarm w teamie Mercedesa przed startem sezonu F1. "Mamy problem z jednostką napędową"