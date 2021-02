Marcin Najman walczy po raz ostatni. Gdzie i o której oglądać? Stream online, PPV

Gala MMA-VIP została stworzona przez Marcina Najmana. Organizator wydarzenia zmierzy się z "Taxi Złotówą" w walce wieczoru. Karta walk przewiduje również starcie m.in. dwóch doświadczonych bokserów zawodowych, czyli Marcina Rekowskiego oraz Przemysława Opalacha. MMA-VIP rozpoczęło się w sobotę (13 lutego) o godzinie 19.30.

Marcin Najman sam zorganizował sobie ostatnią walkę w karierze. " Myślę, że wrażeń nie zabraknie"

- Każdy z nas ma swoją walkę. Szymon walczy o swoje marzenia, a ja o to, aby się pożegnać zgodnie ze swoim sumieniem. Chcę dać z siebie wszystko i na to liczcie. Zapraszam serdecznie. Myślę, że wrażeń [w trakcie gali] nie zabraknie - powiedział podczas ważenia Marcin Najman. Prezentując wcześniej nietypowe, , jak na walkę MMA, ćwiczenie.

Marcin Najman toczy ostatnią walkę. Gdzie i o której oglądać galę MMA-VIP? Stream online

Marcin Najman od kilku tygodni zapowiada, że walka z "Taxi Złotówą" będzie jego ostatnim starciem w zawodowym MMA. Z poprzednich deklaracji wiadomo, że niejednokrotnie wracał do oktagonu. Tym razem jednak, 41-latek przyznał, że jedynym warunkiem ponownej walki są duże pieniądze.

- Pół miliona to jest kolejna nieruchomość dla mojej córki. Mówię to wprost bez owijania w bawełnę. Sobotnia walka jest moją ostatnią, ale jeśli jeszcze kiedyś wyjdę do klatki, zrobię to dla dużej kasy - powiedział Najman. Podmiotem, który byłby w stanie wysoko opłacać występy byłego boksera, jest Fame MMA. Tymczasem władze federacji zerwały kontrakt z Najmanem za złamanie zasad podczas ostatniej walki i zapowiedziało, że w przyszłości nie nawiąże z nim żadnej współpracy.

Marcin Najman wskazał dwie porażki, których się wstydzi. "Nigdy nie powinienem z nim przegrać"

Podczas ważenia przed galą MMA-VIP widzów zaskoczył także Szymon "Taxi Złotówa" Wrzesień. Przeciwnik Najman pozdrowił policję, która zatrzymała go na 48 godzin tuż przed galą. W kontekście walki z częstochowianinem "Taxi Złotówa" nie pozostawia wątpliwości. - Wygram z Marcinem Najmanem przed czasem i zrobię to w spektakularny sposób, żeby zakończył karierę i żeby było bardzo dużo urywek w zwolnionym tempie jak on klepie o matę. W taki sposób to sobie wyobrażam - zapowiada.

Marcin Najman - Szymon Wrzesień. Gdzie oglądać walkę wieczoru gali MMA-VIP?

Gala MMA-VIP rozpocznie się 13 lutego 2021 roku o godzinie 19:30. Transmisja będzie dostępna wyłącznie w systemie pay-per-view, za który trzeba zapłacić 19,95 zł. Cała gala będzie do obejrzenia na stronie internetowej beecast.tv. Marcin "El Testosteron" Najman zmierzy się z Szymonem "Taxi Złotówą" Wrześniem w walce wieczoru. Przed starciem odbędzie się sześć innych, zaplanowanych na sobotni wieczór walk.