Polki wystąpiły z błyskawicą "Strajku Kobiet". Znak został usunięty

Polskie bobsleistki - Sylwia Smolarek i Julia Słupecka - wróciły po przerwie do rywalizacji. Wystartowały w mistrzostwach świata, które odbywają się w niemieckim Altenbergu. W konkurencji bobslejowych dwójek zajęły 20. miejsce, jednak to nie rezultat, który osiągnęły, przykuł uwagę co do ich startu.

Polki wystartowały z błyskawicą na bobie

Polki wystąpiły w mistrzostwach w bobsleju, na którym znalazł się symbol błyskawicy, nawiązujący do Strajku Kobiet. W pierwszym przejeździe był on widoczny w przedniej części ich boba. W kolejnych przejazdach znak zniknął jednak z ich boba, co doskonale widać na screenach poniżej.

Start Sylwii Smolarek i Julii Słupeckiej facebook.com

Polki wypadły zdecydowanie najgorzej podczas rywalizacji w mistrzostwach świata. Zajęły 20. miejsce wśród dwudziestu załóg. Do zwyciężczyń, którymi zostały Amerykanki Kaillie Humphries i Lolo Jones, straciły ponad 8,7 sekundy. Do przedostatniej załogi ta strata wyniosła blisko pięć sekund.