Gorzkowska szykuje się do ataku na K2! "Nie najlepszy dla mnie moment"

Magdalena Gorzkowska znowu planuje atak szczytowy na K2 i wydaje się, że poznaliśmy najbliższą możliwą datę wejścia. To będzie druga próba Polki w tym roku.

16 stycznia grupa 10 Szerpów po raz pierwszy w historii weszła zimą na szczyt K2. Kierownik wyprawy Seven Summit Treks najpierw wrzucił zdjęcie jednego z himalaistów, Sony Sherpy, na Facebooka, Twittera oraz Instagrama. Opisał je następująco: "Cześć wszystkim ze szczytu K2, po raz pierwszy zimą! To pierwsze zdjęcie z zimowego wejścia na K2. Wspinacz Sona Sherpa trzymał baner Seven Summit Treks na szczycie K2 16 stycznia 2021 roku o godzinie 16:58 czasu lokalnego". Był to ostateczny dowód wielkiego sukcesu Nepalczyków.

Zobacz wideo Jest nagranie z wejścia na K2! Historyczny moment

Wówczas w wyprawie uczestniczyła również Magdalena Gorzkowska, która 15 stycznia była na wysokości 6400 metrów, ale później zrezygnowała z dalszego wspinania się i zeszła do bazy. Polka brała udział w akcji ratunkowej hiszpańskiego alpinisty Sergiego Mignote, który przebywał wówczas na 7600 metrów i nieszczęśliwie spadł z dużej wysokości. Niestety Hiszpana nie udało się uratować.

- To powinien być dzień, w którym będziemy gratulowali 10 osobom, które weszły na K2 pierwszy raz zimą. I oczywiście gratulujemy. Ale jest to też niestety dzień, w którym w Bazie panuje smutek. Podczas zejścia z Obozu 1 byliśmy świadkami upadku Sergiego Mingote - napisała na Twitterze.

-I dodała: - Niestety obrażenia były tak poważne, że Sergi nie miał szans na przeżycie. W tym momencie w bazie panuje cisza i przygnębienie, i też niewiele chcemy mówić. Także krótko o ostatnich dwóch dniach: Wczoraj wyszliśmy bezpośrednio do niskiego Obozu 2 (z wysokości 5000 m na 6550 m). Po nocy spędzonej na tej wysokości wróciliśmy do bazy - zakończyła Gorzkowska.

Gorzkowska podejmie kolejną próbę wejścia na szczyt K2. "Wyklarowało się okno pogodowe"

Zaledwie nieco ponad dwa tygodnie od tego zdarzenia i całej wyprawy Gorzkowska ponownie stara się zdobyć szczyt K2, o czym poinformowała na swoim koncie w mediach społecznościowych. - No i wyklarowało się nam okno pogodowe. Może w nie najlepszym dla mnie momencie, bo akurat wczoraj cały dzień spędziłam na wymiotowaniu. Dziś czuje się lepiej i powoli dochodzę do siebie - napisała Polka na Facebooku.

Polka chce wykorzystać dobre okno pogodowe i zdobyć szczyt K2 jako pierwsza osoba z Polski. - Czekałam do ostatniej chwili z planem ataku szczytowego, gdyż prognozy są bardzo niestabilne, lecz teraz spokojnie można powiedzieć, że 4 i 5.02 to bardzo dobre dni na szczyt, w związku z tym nasz plan jest następujący:

2.02- dojście do C1 (6070m)

3.02- dojście do C2 (6550m)

4.02- dojście do C3 (7300m), odpoczynek i wyjście na szczyt. Obóz 4 pomijamy. To wszystko to tylko liczby, co nieco może ulec zmianie. Najważniejsze jest dla mnie zdrowie i bezpieczeństwo - czytamy dalej we wpisie, który udostępniła.

