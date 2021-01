Stało się! Marcin Najman przekazał słynną niebieską kurtkę podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy [WIDEO]

Marcin Najman zdecydował się przekazać swoją niebieską kurtkę po tym, jak umówił się z Krzysztofem Stanowskim pod siedzibą klubu Rakowa Częstochowa na sparing mieszanych sztuk walki. Do walki nie doszło, a były zawodnik m.in. Fame MMA postanowił zrobić coś dobrego. Licytacja rozpoczęła się od 100 złotych i w kilka godzin osiągnęła wartość 8 tys. złotych.

Krzysztof Stanowski z kolei na portalu zrzutka.pl postanowił utworzyć zbiórkę pieniędzy, które zapewnią możliwość licytacji słynnej "Niebieskiej kurtki Marcina Najmana". Ostatecznie aukcja zakończyła się na kwocie ponad 20 tys. złotych, a zwycięzcą okazał się właśnie Stanowski.

Najman przekazał słynną niebieską kurtkę Stanowskiemu

W niedzielę, podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy doszło do przekazania niebieskiej kurtki. Najman i Stanowski spotkali się w Częstochowie i podczas transmisji z finału obydwaj nie odpuścili sobie możliwości wbicia szpilek drugiemu z nich. Całość można zobaczyć poniżej.

Co teraz stanie się z niebieską kurtką Najmana? Do Krzysztofa Stanowskiego zgłosili się uczniowie jednej ze szkół, którzy chcieli odkupić kurtkę od dziennikarza. Ten wpadł jednak na lepszy pomysł - nakazał założenie 15 skarbonek na WOŚP i po udowodnieniu tego, odda kurtkę uczniom. Ostatecznie udało się założyć 13 takich skarbonek, a kurtka trafi właśnie do nich, co potwierdził sam Stanowski podczas finału.