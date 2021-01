Polscy futsalowcy sprawili wielką sensację w el. do ME! Pierwszy taki wynik od 20 lat!

Zdecydowanym faworytem piątkowego meczu byli broniący tytułu Portugalczycy i, jak łatwo się spodziewać, to oni mieli wyraźną przewagę optyczną w trakcie spotkania. Niemniej jednak, Polacy bronili się bardzo ambitnie i skutecznie, a do tego potrafili wykorzystać swoje szanse na pokonanie bramkarza rywali.

Jako pierwszy uczynił to w samej końcówce pierwszej połowy Arkadiusz Szczypczyński, którzy trafił do siatki głową po dobrze rozegranym aucie przez Biało-Czerwonych. Do przerwy Polacy prowadzili w Mafrze 1:0.

Półtoraminutowy rollercoaster

Po zmianie stron gospodarze dążyli do wyrównania, ale polska defensywa z bramkarzem Michałem Kałużą na cele nie dawała się zaskoczyć. W 34. minucie z kolei wspaniałą akcją indywidualną w kontrataku popisał się Mikołaj Zastawnik, który efektownym zwodem minął rywala, wyszedł sam na sam z portugalskim bramkarzem i wygrał ten pojedynek, podwyższając prowadzenie Biało-Czerwonych.

Ten gol jednak podziałał na gospodarzy niczym płachta na byka, bowiem przez kolejne półtorej minuty z 0:2 zrobiło się 2:2. Składne akcje portugalskich futsalistów wykańczali Pedro Cary (dobitka z bliska) oraz strzałem z dystansu Tiago Brito. Do końca spotkania wynik już się nie zmienił, a pomimo niedosytu wyjazdowy remis z mistrzami Europy jest ogromnym sukcesem reprezentacji Polski.

Warto dodać, że Polacy zremisowali z Portugalczykami po raz pierwszy od 20 lat (od października 2000 roku), przerywając tym samym serię trzynastu kolejnych porażek z tym rywalem.

Reprezentacja Polski w grupie 8. będzie się mierzyć również z Czechami i Norwegami. Do mistrzostw Europy w futsalu w 2022 roku awansują zwycięzcy grup oraz sześć z ośmiu najlepszych drużyn z drugich pozycji, a pozostałe dwie rozegrają baraż o ostatnie miejsce w turnieju. Kolejne spotkanie Biało-Czerwoni rozegrają również z Portugalią, ale tym razem w 3 lutego w Łodzi.

Skład reprezentacji Polski w meczu z Portugalią:

1. Michał Kałuża - 7. Mikołaj Zastawnik, 9. Arkadiusz Szczypczyński, 11. Krzysztof Elsner, 13. Tomasz Kriezel oraz 12. Łukasz Błaszczyk, 3. Paweł Kaniewski, 4. Mateusz Madziąg, 5. Michał Klaus, 6. Sebastian Grubalski, 8. Bartłomiej Piórkowski, 10. Sebastian Leszczak, 14. Michał Marek, 15. Sebastian Wojciechowski.