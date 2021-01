Genialne zagranie Trumpa! "To jest wariat" [WIDEO]

Każdy fan snookera wie, kim jest Judd Trump. Mistrz świata z 2019 roku jest uznawany za jednego z najlepszych graczy wszech czasów, a jego ofensywny styl porywa kibiców. W starciu z innym czołowym zawodnikiem - Ding Junhuiem popisał się cudownym zagraniem.

- To jest wariat! To jest wariat! To się nadaje do zestawienia najlepszych zagrań sezonu - ekscytował się komentator Eurosportu.

Czemu to było takie trudne zagranie?

Brytyjczyk musiał wyjść na ostatnią czerwoną bilę, ale kąt w stosunku do czarnej bili był na tyle wyrzucający, że Trump nie mógł zagrać lekko czarnej. Dodatkowym utrudnieniem było to, że czerwona bila była na bandzie, a bilę przyklejoną do bandy niezwykle trudno uderzyć, dlatego musiał ją trafić białą, by doprowadzić ją bliżej łuzy.

Między innymi dzięki temu zagraniu Trump ograł Chińczyka 5:3 i awansował do półfinału turnieju BildBet German Masters.