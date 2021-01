Nepalczykom, którzy weszli na K2, wciąż mało! Zamierzają pójść śladami polskich gigantów himalaizmu

Zobacz wideo Jest nagranie z wejścia na K2! Historyczny moment

16 stycznia grupa 10 Szerpów po raz pierwszy w historii weszła zimą na szczyt K2. Kierownik wyprawy Seven Summit Treks najpierw wrzucił zdjęcie jednego z himalaistów, Sony Sherpy, na Facebooka, Twittera oraz Instagrama. Opisał je następująco: "Cześć wszystkim ze szczytu K2, po raz pierwszy zimą! To pierwsze zdjęcie z zimowego wejścia na K2. Wspinacz Sona Sherpa trzymał baner Seven Summit Treks na szczycie K2 16 stycznia 2021 roku o godzinie 16:58 czasu lokalnego". Był to ostateczny dowód wielkiego sukcesu Nepalczyków.

Jak informuje Fenando Perez z "El Correo", który jest w bazie, kilku z Nepalczyków, którzy 16 stycznia zdobyli szczyt K2, chcą wybrać się jeszcze tej zimy pod Manaslu i zaatakować kolejny szczyt. Decyzję o tej próbie mają podjąć w ciągu najbliższych kilku godzin. Jeśli zdecydowaliby się na ten krok, atakowaliby szczyt, znajdujący się na wysokości 8156 m n.p.m., który jako pierwsi zimą zdobyli Maciej Berbeka i Ryszard Gajewski. Polacy zdobyli Manaslu 12 stycznia 1984 r., nie korzystając z tlenu w butli.

Manaslu to szczyt bardzo popularny wśród polskich himalaistów. Od czasów Berbeki i Gajewskiego, szczyt zdobywali m.in. Krzysztof Wielicki, Jerzy Kukuczka, Kinga Baranowska (jako pierwsza Polka), Andrzej Bargiel, czy Magdalena Gorzkowska. Jako ostatni Polacy szczyt zdobyli Paweł Michalski, Paweł Kopeć i Marek Olczak, którzy stanęli na nim 28 września 2019 roku.

Postrzelony komandos, który swą elitarną jednostkę zostawił dla gór. Choć kiedyś nie miał na klapki, potem zebrał kilkaset tysięcy funtów i ruszył na podbój czternastu ośmiotysięczników. Wspinał się, pomagał innym, relacjonował wyprawy, a swój rekordowy wyczyn uwiecznił na plecach. Po zimowym wejściu na K2 bez dodatkowego tlenu Nirmal Purja może być jednym z nielicznych Nepalczyków, którego imię świat zapamięta na długo - pisze Kacper Sosnowski o jednym z członków dziesięcioosobowej ekipy.