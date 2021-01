Szalony pomysł Marcina Najmana. Takiej walki Polska jeszcze nie widziała. "Zrobię to"

Marcin Najman zapowiedział, że najbliższa gala MMA-VIP, na której Częstochowianin zmierzy się z Szymonem "Taxi Złotówą" Wrześniem, będzie jego ostatnią walką w karierze. Były bokser poinformował również o nowym pomyśle, w który chce włączyć żużlowców.

REKLAMA

Zobacz wideo Saleta: Najman jest tchórzem i szkodnikiem. Powinien być wykluczony

- Postanowiłem zrobić coś, czego w polskich freak fightach jeszcze nie było, czyli walkę dwóch żużlowców. Wiecie dobrze, że bardzo lubię żużel od dziecka i był to pierwszy sport, którym się tak bardzo pasjonowałem. Jeszcze jak byłem w FAME MMA, to pisało do mnie wielu żużlowców, którzy zgłosili gotowość do wzięcia udziału w tego typu galach. Dlatego postanowiłem, że to zrobię - powiedział Marcin Najman.

Marcin Najman ma wkrótce ogłosić nazwiska żużlowców

- Co do nazwisk, to wkrótce się dowiecie. Rozmawiam z kilkoma zawodnikami. Ci, który byliby jeszcze chętni i dostaliby pozwolenie na taką walkę z klubu, to niech też się odzywają. Zobaczymy, które nazwiska będą najbardziej ciekawe, bo może to będzie jedna a może dwie walki żużlowców. Myślę, że kibice czarnego sportu będą zadowoleni - dodał Częstochowianin.

Marcin Najman chce kuriozalnej walki. Wskazał dodatkowych rywali

Marcin Najman nigdy nie ukrywał, że jest fanem żużla. Lokalnie kibicuje Włókniarzowi Częstochowa. Stąd pomysł na dołączenie przedstawicieli sportu motorowego do gali MMA-VIP, którą 42-latek organizuje wraz ze swoimi partnerami biznesowymi. Ostatnia gala Najmana odbędzie się 13 lutego 2021 roku.