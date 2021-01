Jest nagranie z historycznego wejścia na K2! Idą ramię w ramię, śpiewają [WIDEO]

Przed tygodniem grupa 10 Szerpów po raz pierwszy w historii weszła zimą na szczyt K2. Kierownik wyprawy Seven Summit Treks najpierw wrzucił zdjęcie jednego z himalaistów, Sony Sherpy, na Facebooka, Twittera oraz Instagrama. Opisał je następująco: "Cześć wszystkim ze szczytu K2, po raz pierwszy zimą! To pierwsze zdjęcie z zimowego wejścia na K2. Wspinacz Sona Sherpa trzymał baner Seven Summit Treks na szczycie K2 16 stycznia 2021 roku o godzinie 16:58 czasu lokalnego". Był to ostateczny dowód wielkiego sukcesu Nepalczyków.

REKLAMA

Zobacz wideo Jest nagranie z wejścia na K2! Historyczny moment

Później Chhang Dawa Sharpa opublikował jeszcze filmik, na którym widać, jak Sona Sherpa czeka na resztę wspinaczy zaledwie kilka metrów od szczytu i pokazuje widok, jaki roztacza się z niego na okoliczne szczyty masywu. "Sona i kilku innych Sherpów czekali kilkanaście minut, żeby uformować grupę 10 wspinaczy i wejść na szczyt. To najlepszy przykład pracy zespołowej i współpracy. Cieszcie się widokiem!" - czytaliśmy w opisie.

Nirmal Purja pokazał, jak zdobyto szczyt K2

W niedzielę, ponad tydzień po wejściu na K2, Nirmal Purja, czyli jeden ze zdobywców szczytu, w mediach społecznościowych podzielił się filmem, na którym widać, jak himalaiści zdobywają K2. W ostatnich krokach przez historycznym wydarzeniem mężczyźni śpiewali hymn Nepalu.

Sukces Nepalczyków na K2 może tylko pogłębić zmiany w himalaizmie. "Są ludzie, których to przeraża"

"Brat z bratem, ramię w ramię, szliśmy razem na szczyt, śpiewając nepalski hymn narodowy. Wszyscy zatrzymaliśmy się około 10 metrów przed dotarciem na szczyt, aby zebrać się razem i zrobić ostatnie kroki razem jako zespół, aby zaznaczyć ten historyczny wyczyn" - napisał Purja.

I dodał: "Jestem bardzo dumny ze wszystkich członków zespołu, którzy zdobyli to dla Nepalu i ludzkości. Nasza jedność udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy dzielić się tą chwilą ze społecznościami na całym świecie".

Trwa kolejny zimowy atak na szczyt K2! Jeden z trzech wspinaczy idzie bez tlenu

"Globalne ocieplenie i zmiana klimatu to jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi obecnie świat. Ludzie muszą się zjednoczyć, aby stawić czoła największemu kryzysowi epoki. Jeśli się zjednoczymy, wszystko stanie się możliwe!"

Zdobył K2 bez tlenu. Postrzelony niegdyś komandos. Nie stać go było nawet na klapki

Postrzelony komandos, który swą elitarną jednostkę zostawił dla gór. Choć kiedyś nie miał na klapki, potem zebrał kilkaset tysięcy funtów i ruszył na podbój czternastu ośmiotysięczników. Wspinał się, pomagał innym, relacjonował wyprawy, a swój rekordowy wyczyn uwiecznił na plecach. Po zimowym wejściu na K2 bez dodatkowego tlenu Nirmal Purja może być jednym z nielicznych Nepalczyków, którego imię świat zapamięta na długo - pisze Kacper Sosnowski o jednym z członków dziesięcioosobowej ekipy >>