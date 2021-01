Jan-Krzysztof Duda zatrzymał mistrza świata! Kolejny wielki sukces Polaka

W październiku, podczas zawodów Altibox Norway Chess, polski szachista sprawił ogólnoświatową sensację i pokonał nazywanego najlepszym szachistą w historii Norwega, przerywając jego erę 125 meczów bez porażki w szachach klasycznych. I choć dwa dni później Carlsen, który był niepokonany przez ponad dwa lata (dokładnie 802 dni), skutecznie mu się zrewanżował, tak wyczyn Dudy został zauważony na całym świecie.

Na 83. Arcymistrzowskim Turnieju Kołowym Tata Steel Dudzie ponownie udało się uniknąć porażki w starciu z 30-letnim norweskim arcymistrzem, numerem 1. w rankingu FIDE. Polak kilkakrotnie znalazł się w tarapatach, z trudem mieszcząc się w limicie czasowym. Mimo tego i kilku sprytnych zagrań szybko grającego Carlsena trwająca 4,5 godziny partia zakończyła się remisem.

W klasyfikacji generalnej turnieju Duda zajmuje aktualnie 10. miejsce, a jedną pozycję wyżej plasuje się drugi z polskich arcymistrzów - Radosław Wojtaszek.

Jan-Krzysztof Duda: Nie uważam się za geniusza. Mimo to planuję zostać mistrzem świata

Warto zaznaczyć, że Jan-Krzysztof Duda pokonywał już Magnusa Carlsena również w szachach błyskawicznych. Miało to miejsce w maju 2020 roku, w trakcie internetowego turnieju Lindores Abbey Rapid Challenge z cyklu Magnus Carlsen Invitational.

- Magnus Carlsen to Mozart szachów. To w sumie nie jest człowiek, tylko maszyna. A 22-letni Jan-Krzysztof Duda go zmiażdżył. Polak jest najmłodszy w światowej czołówce. A chce być najlepszy - mówił wówczas w rozmowie ze Sport.pl Maciej Cybulski, wiceprezes Polskiego Związku Szachowego.

Tak wyglądał pojedynek Jana-Krzysztofa Dudy z Magnusem Carlsenem na turnieju w Holandii: