300 osób w jednym hotelu nad morzem. Policja i sanepid: Żadnych zastrzeżeń

W piątek 8 stycznia dokonano zgłoszenia ws. łamania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa w jednym z hotelu w nadmorskiej miejscowości. Po przybyciu na miejsce policji i sanepidu właściciel hotelu wytłumaczył, że wszystko odbywało się zgodnie z prawem, a goście hotelu byli uczestnikami turnieju szachowego MP juniorów.

300 osób w hotelu na turnieju szachowym. Sanepid: "Nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń"

Aleksandra Lange, zastępczyni Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku wytłumaczyła w rozmowie z oddziałem Gazety Wyborczej z Trójmiasta, że w tym przypadku nie zostały złamane obostrzenia. - Oczywiście przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa, a także przy spełnieniu kryteriów określonych w rozporządzeniu o "ograniczeniach, nakazach i zakazach", to znaczy, że w takich zawodach biorą tylko udział zawodnicy, trenerzy i sztab szkoleniowy - powiedziała.

- Potwierdzili to nasi pracownicy oraz funkcjonariusze policji. W hotelu na każdym kroku ustawione są środki dezynfekujące, opracowano harmonogram wydawania posiłków dla poszczególnych pięter i pokoi. Podczas gdy zjawiliśmy się tam niespodziewanie, wszyscy zawodnicy mieli na sobie maseczki, zawodnicy rozgrywek zajmowali miejsca z zachowaniem bezpiecznej odległości. Nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń - dodała zastępczyni PPIS w Pucku.

Policja i sanepid nie dopatrzyły się żadnych nieprawidłowości w tym przypadku po przeprowadzeniu kontroli. - Po przeanalizowaniu posiadanych w chwili obecnej dokumentów nie ma podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego - zakończyła Aleksandra Lange.

W całej Polsce obowiązują obecnie restrykcje i dotyczą one również hoteli, gdzie według rządowego rozporządzenia do 17 stycznia mogą one świadczyć usługi tylko w ściśle określonych przypadkach, a jednym z nich są zawody sportowe.