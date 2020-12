Krzysztof Ratajski poznał rywala w walce o półfinał MŚ. Pasjonujący pojedynek

Od początku zdecydowanym faworytem był Stephen Bunting, który znakomicie rozpoczął spotkanie 1/8 finału. Błyskawicznie objął prowadzenie 2:0 w spotkaniu do czterech wygranych setów. Wydawało się, że kontroluje w pełni pojedynek, gdy do głosu niespodziewanie doszedł Searle, który w mgnieniu oka doprowadził do wyrównania.

Bunting odpowiedział w najlepszy możliwy sposób - wygrał 5. seta w trzech legach, stawiając swojego rywala pod ścianą. Ten jednak znowu zdołał wyrównać, a o losach całego pojedynku decydować musiał ostatni, 7. set.

W nim także nie brakowało emocji. Pod względem poziomu gry obydwu zawodników stał na zdecydowanie najwyższym poziomie. Ostatecznie w decydującym legu lepszy okazał się Bunting, który wygrał tym samym całe spotkanie i awansował do ćwierćfinału mistrzostw świata.

Do ćwierćfinału, w którym już czeka na niego Krzysztof Ratajski. Polak po dramatycznym starciu pokonał we wtorek Gabriela Clemensa, osiągając po raz pierwszy w karierze 1/4 finału mistrzostw świata. Przed Ratajskim kolejny cel - może po raz pierwszy awansować do półfinału. Jego starcie z Buntingiem odbędzie się w piątek, 1 stycznia.