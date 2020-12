Nie żyje "najgrubsze dziecko w historii". Chatochow zmarł w wieku 21 lat

Dżambułat Chatochow urodził się w 1999 roku w Rosji, w autonomicznej republice Kabardo-Bałkaria. Było o nim głośno już od najmłodszych lat. Gdy miał 36 miesięcy to został wpisany do Księgi Rekordów Guinessa. Dlaczego? Bo ważył aż 34 kg, co było ówczesnym rekordem wśród dzieci. Dekadę później Chatochow ważył już 180 kg. I pewnie dlatego rozpoczął treningi sumo. Od kilku lat jego waga przekraczała 225 kg.

Zyskał popularność, gdy wystąpił w brytyjskim programie telewizyjnym "BodyShock”. Co ciekawe, mama Chatochowa przekonywała, że jej dziecko miało takie uwarunkowania genetyczne, bo wcale nie jadło aż tyle, ile by się mogło wydawać.

Nie podano oficjalnej przyczyny śmierci, ale rosyjskie media twierdzą, że sportowiec miał problemy z nerkami. Dżambułat przeżył 21 lat.